Sabalenka dice que no es justo que las mujeres se enfrenten a deportistas trans

FOTO DE ARCHIVO. Tenis - Finales WTA - Riad - King Saud University Indoor Arena, Riad, Arabia Saudí - 8 de noviembre de 2025. La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona durante su partido final contra la kazaja Elena Rybakina

La tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se pronunció sobre la participación de atletas trans en el deporte femenino, afirmando que sería injusto para las mujeres enfrentarse a "hombres biológicos" en el tenis profesional.

La Política de Participación de Género del WTA Tour permite actualmente la participación de mujeres trans si han declarado su género como femenino durante un mínimo de cuatro años, han reducido sus niveles de testosterona y aceptan someterse a procedimientos de prueba.

Estas condiciones pueden ser modificadas caso por caso por el director médico de la WTA.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Preguntada sobre deportistas trans en una entrevista con Piers Morgan publicada el martes, Sabalenka, cuatro veces campeona de grand slam, dijo: "Es una pregunta delicada. No tengo nada en contra de ello".

"Pero creo que siguen teniendo una gran ventaja sobre las mujeres, y creo que no es justo que las mujeres se enfrenten básicamente a hombres biológicos", añadió la bielorrusa, que acudió al programa para promocionar su "batalla de sexos" contra Nick Kyrgios el 28 de diciembre.

"No es justo. La mujer ha estado trabajando toda su vida para llegar a su límite y luego tiene que enfrentarse a un hombre, que es biológicamente mucho más fuerte, así que yo no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte".

La WTA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Kyrgios, exfinalista de Wimbledon, dijo que estaba de acuerdo con Sabalenka, y añadió: "Creo que ha dado en el clavo".

No ha habido ejemplos de jugadores trans compitiendo en el tenis profesional en los últimos años.

La tenista trans Renee Richards compitió en el circuito profesional femenino de 1977 a 1981, antes de entrenar a la gran tenista y pionera de los derechos de los homosexuales Martina Navratilova.

Navratilova, 18 veces campeona individual de grand slam, ha criticado abiertamente la inclusión de atletas trans en el deporte femenino.

Otras, como Billie Jean King —la 12 veces campeona de grand slam en individuales que ganó la "batalla de los sexos" original en 1973— consideran la exclusión de las personas trans una discriminación.

En 2024, la Asociación Británica de Tenis sobre Hierba actualizó sus normas para prohibir a las mujeres trans competir en competiciones nacionales e interclubes femeninos.

En los últimos dos años, varias federaciones deportivas han puesto en marcha sus propios estudios o han cambiado las normas para prohibir que cualquiera que haya pasado por la pubertad masculina compita en categoría femenina a nivel de élite.

Grupos de defensa de las personas trans afirman que excluir a atletas trans equivale a discriminación.

Los detractores de la inclusión de las personas trans en el deporte femenino afirman que pasar por la pubertad masculina confiere a los atletas una enorme ventaja músculo-esquelética que la transición no mitiga.

Con información de Reuters