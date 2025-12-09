La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca por ser peligroso para la salud

La ANMAT prohibió la venta de todos los productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de todos los productos de limpieza de la marca Marclean. La medida fue tras detectar graves irregularidades en su fabricación y registro.

La medida se originó a partir de un oficio judicial que alertó sobre la existencia de detergentes y lavavajillas desengrasantes sin habilitación oficial, lo que encendió las alarmas en el organismo. En efecto, la investigación reveló que ni la empresa titular ni el establecimiento elaborador contaban con autorización vigente, y que incluso se desconocen las condiciones de manufactura de los productos.

Qué productos prohibió el ANMAT

De este modo, la ANMAT concluyó que se incumplieron diversas normativas que regulan la producción y comercialización de domisanitarios, lo cual expone a los consumidores a riesgos potenciales para la salud. Por ello, además de prohibir la venta en todo el territorio nacional y en plataformas digitales, se ordenó también la suspensión de la publicidad de los artículos cuestionados. Asimismo, se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y a la Unidad Fiscal de Mar del Plata para profundizar las actuaciones.

En la resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT ordenó: “Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores; desengrasantes; y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN”. Asimismo, se estableció: “Prohíbese la publicidad de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN”.

En la disposición publicada, la ANMAT fue explícita al enumerar qué productos de la marca Marclean quedaron alcanzados por la prohibición. En primer lugar, se incluyeron los detergentes ultra concentrados, señalados en el rotulado como elaborados por Bathan Group S.A. para Marclean S.R.L. Luego, se sumaron los lavavajillas desengrasantes, también comercializados bajo la misma marca y sin registro oficial. Finalmente, la medida se extendió a todos los limpiadores, desengrasantes y cualquier otro domisanitario identificado con la denominación Marclean, abarcando la totalidad de los lotes y presentaciones disponibles en el mercado.