Los cortes bob que arrasan en 2026: ¿Cuál es el tuyo?

El bob del 2026 busca naturalidad y se adapta a cada rostro con versiones personalizadas.

Los salones de belleza mantienen un favorito indiscutido entre las mujeres de todas las edades: el corte bob. Su popularidad no es casual, ya que combina frescura, realza el rostro y ofrece una comodidad que otros estilos no siempre logran.

Para entender qué versión del bob dominará en 2026, hablamos con Elisabeth Torres, peluquera experta que explicó: “En 2026, el corte bob se reafirma como uno de los grandes iconos, pero evoluciona hacia una versión más personalizada y menos rígida, buscando la naturalidad. El bob se presenta en múltiples interpretaciones que se deben adaptar a cada mujer”.

La regla que se impone es clara: los cortes bob no serán aburridos. Elisabeth destaca que “se llevan tanto los bobs rectos y pulidos, que transmiten esa elegancia más minimalista, como los long bobs que son más versátiles y fáciles de peinar. También destacaría los bobs con movimiento que tienen las puntas ligeramente desfiladas y con efecto flippy, que siempre aportan más frescura”.

Los cortes trendy de este 2026

Entre las variantes más populares para este año se encuentran cinco estilos que ya conquistaron a celebridades y que vos también vas a querer probar:

Bob recto y pulido: es el clásico que mantiene líneas limpias y estructura marcada. Requiere secado diario para lograr ese efecto pulido que enmarca el rostro con mucha elegancia.

Long bob: más largo que el bob tradicional, este corte llega hasta los hombros sin pasar la clavícula. Es ideal para lucir la textura natural, especialmente si tu cabello es ondulado o rizado.

Bob flippy: un regreso con fuerza de los años 90, este estilo se caracteriza por las puntas hacia afuera y volumen en la raíz, dando un aire muy noventero y fresco.

Bob con flequillo: el aliado para estilizar casi todos los óvalos faciales. Elisabeth señala que “el flequillo cortina o mariposa es el más solicitado en el salón porque tiene mucha versatilidad”. También mencionó otros tipos: “El flequillo recto es ideal para bobs rectos, el desfilado para bobs con movimiento, y el lateral que favorece casi todos los rostros”.

Micro bob: perfecto para marcar la mandíbula y estilizar el rostro con líneas definidas. Este corte aporta un acabado juvenil, elegante, moderno y femenino.

¿Querés peinar tu bob como una profesional?

Elisabeth recomienda que para el día busques acabados naturales, rápidos y fáciles de lograr, ya sea con secado con cepillo para movimiento, ondas relajadas tipo effortless waves o un liso natural.

En cambio, para la noche, el look debe tener más presencia y fuerza. “Podés hacer un efecto liso pulido tipo 'glassy hair', ondas marcadas especialmente en los long bob o un efecto 'wet look'”, sugirió.

En cuanto al color y las mechas, la peluquera aconseja buscar técnicas que aporten dimensión y luminosidad para un resultado natural pero trabajado. “El mantenimiento es clave y es importante repasar el corte cada 6 a 8 semanas para que no pierda definición”, agregó.

Además, destacó la importancia de usar productos adecuados según el tipo de cabello. Para cabellos teñidos, recomendó champús sin sulfatos y con protección del color. Para cabellos secos o dañados, aconsejó champús nutritivos y acondicionadores ricos que devuelvan vitalidad.

Por último, Elisabeth detalló los pasos imprescindibles para cuidar el bob: aplicar protector térmico antes de usar calor, secar con cepillo redondo o plano marcando las puntas y sellando la cutícula para evitar el frizz, y finalizar con productos ligeros como cremas de peinado o aceites sutiles.