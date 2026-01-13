El corte de pelo para hombre que va a ser furor este 2026: "No es moda pasajera, es tendencia real".

Hay un corte de pelo para hombre que va a ser furor este 2026. Este corte es muy recomendado por estilistas ya que queda bien con cualquier tipo de cabello, ya sea que lo tengas lacio, ondulado o con rulos.

Ahora que llegó el verano, es fundamental elegir un corte de pelo que te haga sentir fresco y cómodo, además de que te guste estéticamente. Este corte combina lo mejor: practicidad y un estilo que no pasa de moda.

"No es moda pasajera, es tendencia real. Más textura, más movimiento y un estilo que se adapta a cualquier tipo de cabello", asegura el estilista y barbero Adrián Portilla, quien comparte en sus redes sociales las últimas tendencias en cortes para hombres.

El corte de pelo para hombre en tendencia para este 2026

Se trata de un corte clásico en capas. "Los cortes clásicos están de regreso. Si tienes el cabello lacio o un poco ondulado, puedes optar por hacerte un corte clásico en capas", comienza diciendo el experto.

Además, recomienda elegir a un barbero o peluquero de confianza ya que es un corte "hecho a tijera y navaja", además de "un poquito de máquina, pero solamente para delinear el contorno".

Corte de pelo para hombre en tendencia para este 2026.

Cómo peinar este corte de pelo

Este corte "se puede peinar de lado, hacia atrás o como un libro abierto", explica Portilla. Lo que diferencia a este corte de otros es que se ven las capas en los laterales.

"La parte de atrás, yo te recomiendo que la pidas redonda. Este es un diferenciador de este corte. A los costados, la patilla puede ser cuadrada o puede ser desvanecida", detalla.

Corte de pelo para hombre en tendencia para este 2026.

Con respecto a los elementos que necesitás para peinarlo, va a depender de la forma que le quieras dar. Si te gusta que quede una forma más esponjado, recomienda usar polvo de textura. Si en cambio querés que se vea un poco más aplastado, hacia atrás y formal, podés peinarlo con una cera a base de agua.