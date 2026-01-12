El microbob a capas con flequillo es una opción cómoda y elegante para este año.

Si estás pensando en renovar tu estilo este 2026, los cortes de pelo corto a capas serán una gran opción para darle vida y movimiento a tu melena. Estos estilos no solo son modernos y versátiles, sino que además aportan un volumen muy favorecedor.

Uno de los cortes que viene pisando fuerte es el microbob a capas, un estilo cómodo y elegante que se suele acompañar con un flequillo corto. Liz Hyman lo luce como ejemplo de tendencia para este año.

Los 15 cortes de pelo que serán tendencia entre las mujeres en 2026

Para las más audaces, el bowl cut regresa con una versión renovada que combina capas y flequillo, sumando un aire moderno y chic. Este look fue realizado por el salón Croppedto Perfection.

El pixie a capas es un clásico que sigue vigente, ideal para todo tipo de rostro y con un toque lleno de personalidad. El salón Smery Hairstyle presenta esta opción que nunca pasa de moda.

El corte mullet a capas se impone como una apuesta rebelde y contemporánea. La estilista Elizabeth Fuller destaca por crear transiciones suaves entre capas para lograr un acabado impactante.

Si querés un cambio más sutil pero igual de trendy, el french bob a capas es para vos. Con flequillo abierto y capas que superan la mandíbula, es un estilo que Ellie lleva con mucha onda.

Otra opción que no puede faltar es el carré, una versión más cuadrada y simétrica del bob que resalta el cuello y añade un toque femenino y desenfadado. Momo Estilismo mostró este corte que está muy en boga.

El shaggy corto a capas también se destaca, con sus capas protagonistas y bucles que suman textura y personalidad. The Prissy Hippie Beauty Shop es referente de esta tendencia.

El bixie a capas es ideal para quienes buscan comodidad y estilo. La peluquera Manoli Fuentes aseguró que “aporta volumen, movimiento y una personalidad única a tu melena. Ideal si buscas un look fresco, fácil de peinar y con ese toque moderno que marca la diferencia”.

Desde Japón llega el hime, un corte que queda genial en cabello corto con su flequillo recto y mechones desconectados a los lados. El estilista Peumpohn Kosolvajanapan lo recomienda para un estilo original y elegante.

Para un look sofisticado, el garçon a capas es la elección perfecta. Según Souls Estilistes, ofrece “un movimiento muy natural y favorecedor” que realza la elegancia.

El bob escalonado es otro clásico que vuelve con fuerza. Amparo Guill Valero lo define como un corte atemporal con capas graduadas que dan volumen y ligereza al cabello.

Si tenés pelo ondulado, el wavy bob a capas es muy favorecedor. Sara León le agregó reflejos cálidos y luminosos para potenciar aún más este estilo.

El hush cut, originario de Corea, también se impone en 2026. Ely Ríos lo describe como “ideal para cabellos más finos y lisos”, destacando sus capas poco marcadas que combinan modernidad y sofisticación.

El wolf cut llegará con fuerza, adaptándose a diferentes edades y texturas de pelo. Valentina Miller es quien firma este estilo que combina capas y flequillo para un look versátil y actual.

Finalmente, el corte boyish es perfecto para quienes buscan un estilo fresco y desenfadado pero sin perder sofisticación. Desde Angelita Peluquería aseguran que “se adapta a la perfección a quienes quieren un aire atrevido, pero sofisticado”.