Qué es el “blokecore”: la moda futbolera que marca tendencia en 2026

Las camisetas de fútbol son parte del ropero de la mayoría de argentinos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, alrededor del mundo se instaló una moda que pisa fuerte el 2026: el "blokecore". Se trata de una tendencia en la que las casacas futboleras se suman a los looks diarios.

Qué es el "blokecore"

La nueva tendencia "blokecore" consiste en combinar las camisetas de fútbol con prendas de otro universo, por ejemplo, pantalones de jeans, conjuntos sastreros o faldas plisadas. La clave está en que las camisetas suelen ser vintage, de los años 80 y 90, cuya cotización cada vez es más alta.

La tendencia blokecore cosiste en sumar ciertas prendas futboleras desde camisetas, shorts y hasta medias a looks urbanos

Además, a la definición de looks blokecore también se pueden sumar a la estética las zapatillas deportivas, los shorts de fútbol, las medias y hasta bufandas de ciertos equipos. La tendencia nació en los estadios británicos donde se comenzaron a funcionar las prendas futboleras con otras urbanas.

Sin embargo, el verdadero boom fue en el verano europeo de 2022 cuando diferentes celebridades, como Bella Hadid, Dua Lipa y Antonella Rocuzzo, instalaron la tendencia que, además, se viralizó después de que Argentina ganara el Mundial. Ahora, la moda vuelve a pisar fuerte este 2026.

Si bien esta tendencia se solía encontrar en las esposas de los futbolistas y en las jugadoras de fútbol femenino, ahora ha llegado a las calles y cada vez es más habitual ver una camiseta de los '80 combinada con unos jeans, un pantalón sastrero o con una pollera plisada.

¿Por qué es tendencia el blockecore en 2026?

El blokecore continúa como una tendencia, no solo por lograr combinar un pasión de muchos con la moda, sino porque marcas icónicas de ropa deportiva como Adidas y Nike han hecho colaboraciones y sacado remeras con diseñadores como Gucci y Balenciaga. Además, otras marcas como Paradis, Etro o Kseniaschnaider camisetas de fútbol y nuevas colecciones acrecentando el interés generalizado.