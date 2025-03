¿Cuál es el producto que se no recomienda usar para lavar camiseta de fútbol y por qué?

Cómo lavar las camisetas de fútbol.

Algunas camisetas de fútbol se encuentran confeccionadas con materiales muy específicos y disponen de detalles que las transforman en una verdadera belleza. Es por ello que se recomiendan una serie de consejos de limpieza para que no se dañen cuando intentemos colocarlas en el lavarropas para quitar cualquier rastro de suciedad.

Tanto la camiseta que está destinada para que los hinchas puedan usarla en los días de partido como en cualquier otro contexto y aquella que es una réplica exacta de la que portan los jugadores, son productos que se encuentran repletos de detalles. Los más sobresalientes son los parches, el escudo y las publicidades impresas. Estas últimas podrían desprenderse y dejar una marca poco estética en caso de lavar la prenda de la manera no adecuada.

"Literalmente lavé una camiseta con Skip y mire como quedó, se salió todo. Nunca vi algo igual en mi vida", expresó Frabigol, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Además, en los comentarios, se puede apreciar que otros hinchas de River pasaron por la misma suerte con varios modelos que perdieron la publicidad que portaban en el pecho.

¿Qué productos no usar para lavar camisetas?

Las telas de las camisetas necesitan de un tratamiento especial que permita asegurar su calidad por un tiempo más que determinados, además de que sus decoraciones no se desprendan o destiñan. Es por ello que se aconseja no repetir estos pasos en caso de querer que su utilidad se extienda y no tener que recurrir a la compra de una nueva.

No usar detergente común.

Se desaconseja colocar blanqueadores ópticos.

Evitar el uso de suavizante porque puede ser muy malo para la tela y dejar ciertos residuos en la misma.

No hacer uso de lejía.

Por otro lado, se recomienda que el lavado de las camisetas debe ser a mano para que no se dañe ninguna de las publicidades que se encuentran estampadas sobre la tela. El lavarropas es un enemigo bastante común de este tipo de productos y más cuando se coloca con otra prendas de ropa. Ante cualquier duda, es aconsejable leer la etiqueta y los consejos que el fabricante entrega sobre el proceso de limpieza.

