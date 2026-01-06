El blooper de la locutora de Intrusos en vivo.

El locutor es, sin duda alguna, una pieza clave en los diferentes programas de radio y televisión. Según la tónica de cada producto puede tener un menor o mayor grado de participación: si bien está para, en un principio, leer publicidades y reproducirlas; también se lo suele emplear como una voz más en el panel, siendo un ejemplo muy marcado Mariano Flax en Bendita o Hernán Colucho en los ciclos de Guido Kaczka.

Sin embargo, como todos los demás trabajadores que conforman un estudio, pueden fallar: alguna alteración en la voz, una entrada en falso o trabarse al pronunciar alguna palabra son los errores más comunes. Esto último fue lo que le ocurrió, por caso, a la locutora de Intrusos este martes 6 de enero.

El blooper de la locutora de Intrusos

Al momento de promocionar un fármaco de venta libre, a la profesional se le "trabó la lengua" en dos oportunidades, algo que no dejaron pasaron los usuarios de las redes sociales. "Posee resbra... resvesbardatrol, perdón, de máxima potencia", lanzó primeramente, aunque en ninguno de los dos intentos pudo verbalizar la palabra correcta (resveratrol).

Tras ello, aseguró que el químico "activa los genes de rejuvecim... rejuvenicimiento, ayudando a reforzar el sistema inmune y a proteger tu corazón, memoria, músculosos y huesos con el paso del tiempo". Nuevamente, un furcio doble, ya que se dice "rejuvenecimiento".