Interna en Intrusos: se confirma la salida de una figura muy importante en América

Problemas internos en Intrusos terminaron con una salida.

El comienzo de 2026 no dio respiro en el mundo del espectáculo y los programas de chimentos ya atraviesan sus primeras turbulencias. En Intrusos, uno de los ciclos históricos de América TV, se confirmó una baja que generó sorpresa y abrió la puerta a fuertes versiones de internas y reestructuración.

¿Quién se fue de Intrusos?

Este lunes 5 de enero, una ausencia llamó la atención de los televidentes: Andrea Taboada no estuvo en la mesa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. De manera repentina y sin señales previas, la periodista quedó afuera del programa, dando inicio a rumores que rápidamente se instalaron en el ambiente.

La confirmación llegó desde LAM, donde se habló abiertamente de una salida definitiva. En un primer momento se especuló con una sanción interna y una posible reincorporación en los próximos días, pero esas versiones fueron descartadas. Según se informó al aire, la decisión estaría vinculada a una reestructuración del ciclo, en la que Taboada ya no tendría lugar.

“Me enteré por Laura Ubfal que sacaron a Andrea Taboada de Intrusos. No vuelve”, aseguró Ángel de Brito, quien además aportó más detalles sobre el clima interno del programa. “Contó Laura que hay varios reemplazos en el panel”, agregó, dando a entender que el histórico ciclo atraviesa un proceso de cambios profundos en este arranque de año.

Por el momento, ni Rodrigo Lussich ni Adrián Pallares respondieron públicamente a las consultas sobre la salida de su compañera. Ambos optaron por el silencio, a la espera de una versión oficial por parte del canal. Desde LAM también buscaron llevar tranquilidad y bajarle el tono al escándalo: “No hay motivos particulares, sino que quieren hacer cambio de panel”, explicó De Brito, descartando conflictos personales o sanciones disciplinarias.

La versión de Andrea Taboada

Días antes de que se confirmara la noticia, la propia Andrea Taboada había hablado del tema en Entrometidos (Net TV). Allí negó rotundamente haber sido sancionada y también desmintió cualquier tipo de pelea con la producción de Intrusos. Según su relato, se había tomado unos días de descanso por las fiestas y tenía previsto regresar al programa.

Andrea Taboada no continuará en América.

Sin embargo, el lunes 5 de enero su silla quedó vacía y la situación tomó otro rumbo. Ahora, se espera que la periodista se exprese públicamente para dar su versión definitiva sobre una salida que sorprendió tanto al público como al propio ambiente televisivo.