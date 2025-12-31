Importante figura deja Intrusos para sumarse a LAM.

El "mercado de pases" de la televisión argentina sigue sumando capítulos que dan que hablar. Sin duda alguna que uno de los más impactantes fue el relacionado a Beto Casella, que después de 20 años dejó Bendita para conducir un nuevo programa en América TV. Sin embargo, no fue el único cambio que tuvo lugar en las últimas semanas: sin ir más lejos, este miércoles 31 de diciembre una importante panelista de Intrusos anunció que dejará el ciclo.

Se trata de Karina Iavícoli, que tomó por sorpresa a varios de sus compañeros y explicó sobre el cierre de la edición de hoy que pasará a formar parte de LAM, donde supo ser "angelita" en el pasado y al que calificó como un lugar en el que se siente cómoda para ejercer su profesión, aunque aclaró que su salida no se debe a nada personal.

Karina Iavícoli pasa de Intrusos a LAM.

Karina Iavícoli se va de Intrusos

En el momento en que dio la noticia, agradeció a todo el equipo de Intrusos, especialmente a los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, así como también a Marcela Tauro, que se emocionó profundamente. Ante las lágrimas de su compañera, le recordó que seguirán trabajando juntas en Infama.

Karina regresará así a LAM, programa en el que estuvo entre 2018 y finales del 2020. Si bien no hizo mención alguna al respecto, su retorno coincide con la partida de Yanina Latorre, con quien tuvieron cruces más que airados en el pasado, con conflictos en vivo y en directo tanto en LAM como en Nosotros a la Mañana.