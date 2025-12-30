Beto Casella expone al panelista de Bendita que no quiso ir con él a América: "Pide guita"

Beto Casella reveló que un panelista lo dejó plantado.

El pase de Beto Casella a América TV sigue dejando tela para cortar. Tras su salida agitada de El Nueve, el conductor volvió al canal que lo vio crecer en la pantalla chica y eligió el living de LAM para hablar sin filtros sobre su nuevo proyecto televisivo. Allí, además de confirmar su equipo para 2026, dejó al descubierto tensiones internas y expuso a uno de los históricos panelistas de Bendita que decidió no acompañarlo en esta nueva etapa.

El panel estará integrado por Any Ventura, Mariano Flax, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar y Joe Fernández, entre otros. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se refirió a una ausencia que llamó la atención: Horacio Pagani, uno de los integrantes más históricos de Bendita, no será parte del nuevo programa.

¿Por qué Horacio Pagani no irá a América con Beto Casella?

Lejos de esquivar el tema o apelar a la diplomacia, Beto fue directo y lanzó una frase que resonó fuerte en el ambiente televisivo. “Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir”, disparó sin vueltas, dejando en claro que la negociación fue más conflictiva de lo esperado.

El conductor profundizó aún más y no ahorró críticas: “Es muy rompebolas. Todas las semanas pide guita… cuando parecía que ya estaba todo arreglado”, explicó. Según su relato, la situación terminó de caerse cuando Pagani recibió una recomendación médica. “Su médico le dijo que no haga cambios, que ya tiene tres bypass, y ahí le dije que se olvide”, sentenció Casella, dando por cerrado el capítulo.

Horacio Pagani seguirá en El Nueve.

De esta manera, Beto Casella no solo confirmó su regreso a América TV, sino que también dejó expuestas las internas que atraviesan a Bendita tras su salida. Con frases filosas y sin maquillaje, el conductor marcó la cancha y dejó en claro que, en esta nueva etapa, no está dispuesto a negociar bajo presión.