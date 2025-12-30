Con sorpresas, Beto Casella anunció su equipo para 2026 en América TV.

El pase televisivo más comentado de los últimos tiempos ya tiene nombres propios. Beto Casella visitó el piso de LAM y, junto a Ángel de Brito, le puso fin al misterio sobre quiénes serán los integrantes de su nuevo programa en América TV a partir de 2026. Lejos de guardarse cartas, el conductor confirmó que logró mudar a la "columna vertebral" de Bendita, sumó a figuras históricas y sorprendió con la incorporación de su hijo.

En una charla distendida, Casella fue describiendo uno a uno a sus panelistas, revelando internas de las negociaciones y los motivos emocionales detrás de cada elección.

La confirmación más esperada era la de Alejandra Maglietti, una figura clave que, según contó Beto, tuvo dudas hasta el final. "Una amiga, que está especialmente ahora... Mamá de Manu. Ale era una de las que 'voy', 'no voy'... Me alegró mucho cuando se decidió", confesó el conductor.

También ratificó la continuidad de la identidad sonora del ciclo al confirmar a Mariano Flax: "Marianito, otro que también me alegró, porque es la voz del programa. Vos cambiás el locutor y...", dijo, mientras que sobre Walter Queijeiro explicó: "A Walter lo recuperamos, porque ahí hubo una situación confusa con el canal. Un día me llamaron y me dijeron 'vamos a tener que prescindir de Walter'. ¿Por qué? 'Porque va a participar en política'", relató Casella.

Los otros integrantes

El equipo se completa con perfiles muy distintos. Por un lado, el prestigio periodístico de Ani Ventura, a quien Beto llenó de elogios: "Ani es antes que nada una periodista del carajo. Hace muchos años, cuando la gráfica era importante y Clarín papel era el diario más importante, ella hacía el reportaje de los domingos". También estará Aníbal Pachano, sobre quien opinó: "Pachanito, yo lo quiero mucho porque poca gente del medio ha peleado tan duro la vida como Pachano. No me refiero al laburo ni a la plata, sino desde el cáncer hasta el HIV". Finalmente, la gran sorpresa fue la confirmación de Franco Casella, su hijo, quien aportará su lado musical.