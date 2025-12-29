Mirtha Legrand le preguntó a Beto Casella sobre si tuvo un romance con Edith Hermida y su respuesta sorprendió a todos.

Mirtha Legrand llevó adelante este sábado 27 de diciembre su último programa del 2025. Para una ocasión tan especial, La Noche de Mirtha tuvo como invitados a importantes personas del espectáculo: Julia Zenko, Solita Silveyra, Pilar Smith y Beto Casella.

Con este último habló acerca de su salida de Bendita, luego de 20 años como conductor del ciclo, para desembarcar con uno nuevo en América TV. No solo los motivos por los que partió de El Nueve fueron muy comentados en el término reciente, sino que también lo fue cómo quedó su relación con Edith Hermida, quien decidió quedarse en el canal y ser la nueva capitana del barco, aún cuando a ambos colegas los unía una fuerte amistad... ¿Y algo más?

¿Hubo un romance entre Beto Casella y Edith Hermida?

En determinado momento, La Chiqui disparó una de sus ya clásicas preguntas picantes: "¿Estuviste enamorado de ella vos?". Lejos de ser conciso, le escapó a la consulta: "No puedo contestar eso". Desde luego, los demás integrantes de la mesa se indignaron, deseosos de saber más al respecto.

Los invitados de Mirtha Legrand en su último programa del 2025.

"¿Hubo romance o no hubo romance?", inquiso Pilar Smith, aunque obtuvo como respuesta un nuevo "no puedo contestar eso". "Si estaban solteros los dos...", le achacó la mujer que recientemente fue expulsada de Aptra. "Sí, pero tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve", explicó.

"¿Ahora estás en pareja?", quiso saber Mirtha, tras lo cual Beto afirmó. Luego, Smith tomó otra vez la palabra para referirse a Edith y la decisión de quedarse en El Nueve: "Yo hablé con ella hace poco y tiene que ver con esa seguridad de la que hablamos. A mí me pasó lo mismo, yo dejé Telefé Noticias después de 17 años. Yo estaba en blanco, obra social. No existe más esa tele con tantos beneficios para el trabajador, entonces Edith me parece que priorizó esto que Canal 9 le daba: tantos años de antiguedad, las vacaciones, etcétera".

"Mirá Any Ventura, ¿hace cuánto que está contigo?", deslizó La Chiqui en el afán de demostrar un caso contrario. "También, 17 o 18 años", señaló Casella. "Bueno, hay gente que se anima a saltar y gente que no", opinó Smith, pero la histórica conductora marcó: "Son actitudes que se toman".

"No sé, yo la quiero y eso no va a cambiar", comentó Beto Casella para correr a Edith de la discusión. "¿Te queda algún rencor?", preguntó la santafecina. "No, creeme que no Mirtha", sentenció el conductor.