Mirtha Legrand cuestionó a Julia Zenko en pleno programa.

Este sábado 27 de diciembre tuvo lugar el último programa de La Noche de Mirtha del 2025. Para tan especial ocasión, Mirtha Legrand contó con la presencia de importantes figuras del espectáculo: Solita Silveyra, Beto Casella, Pilar Smith y Julia Zenko.

A esta última le hizo un cuestionamiento que sorprendió a más de uno en la mesa, sobre todo a la reconocida cantante y actriz, quien procuró dar explicaciones de la forma más decorosa posible: el motivo por el cual durante tantos años se negó a asistir al icónico ciclo de La Chiqui.

¿Qué pasó entre Mirtha Legrand y Julia Zenko?

En determinado momento, la histórica conductora le preguntó a Zenko: "Yo quiero saber, alguna vez antes de irme de este mundo, por qué no venías a mi programa durante años. Mirá que importante sos. Si querés comentarme, sí; sino, no". "Ay, Mirtha...", esbozó su interlocutora, con una sonrisa más incómoda que afable.

"Hubo una época en que vos hablabas mucho de política", señaló la actriz, que rápidamente fue interrumpida con un "ahora también" de la mujer que está pronta a cumplir los 99 años. "Sí, pero era otra cosa. Yo no me sentía preparada para compartir una mesa con vos y hablar de ciertos temas. Los que vivimos bajo la dictadura militar, muchos empezamos con nuestra auto-censura, no hablábamos del tema. Lo empecé a tratar en terapia y en un momento empecé a hablar, pero no me sentía preparado y tenía miedo la verdad", manifestó.

"Yo no hablaba a favor de la dictadura", deslizó sorprendida Mirtha. "No, no, no. Pero más allá de eso, respeto la opinión de cada uno...", aclaró Zenko, previo a que Beto Casella aportara su punto de vista: "Vos también hiciste un cambio importante Mirtha. Vos lo sabés. En otros tiempos eras más conservadora, por supuesto no podemos decir que apoyabas la dictadura ni mucho menos, pero eras conservadora. Y había un perfil de artista más progresista que se negaba a venir". "Es cierto, es verdad", reconoció la conductora.