La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana: los nuevos invitados para este sábado 27 y domingo 28 de diciembre

Ya se conocen los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale.

El Trece se prepara para cerrar el año con dos emisiones especiales de sus programas más emblemáticos. La producción de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana ya definió las listas de invitados para el último fin de semana de 2025, que promete mesas cargadas de figuras del espectáculo, el periodismo, el deporte y la cultura.

Como ocurre cada semana, Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a reunir a personalidades destacadas en un espacio donde se mezclan la actualidad, el análisis, el humor y las charlas íntimas. El sábado por la noche y el domingo al mediodía, la tradición familiar de las “mesazas” se despide del año con invitados de lujo.

¿Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 27 de diciembre?

El sábado desde las 21.30 horas, La Noche de Mirtha contará con una mesa encabezada por Soledad Silveyra, quien hablará sobre su presente artístico y la obra teatral ¿Quién es quién?, que continuará en cartel durante la temporada de verano en Buenos Aires.

Los invitados que tendrá Mirtha Legrand a la noche.

También participarán del programa Beto Casella, protagonista del pase televisivo del año, la periodista Pilar Smith y la reconocida cantante Julia Zenko, en una combinación que promete debate, anécdotas y momentos emotivos.

¿Quiénes son los invitados de Juana Viale para este domingo 28 de diciembre?

El domingo desde las 13.45 horas, Almorzando con Juana recibirá a un grupo variado de figuras. En la mesa estarán los actores Fabián Vena, Carla Pandolfi y Andrea Guidone, quienes repasarán sus trabajos recientes y proyectos para la próxima temporada.

Los invitados de Juana Viale.

El encuentro se completará con la presencia del periodista Gabriel Schultz, el piloto Matías Rossi y Claudio Benítez, aportando miradas desde distintos ámbitos y enriqueciendo una mesa que promete ser dinámica y entretenida.

De esta manera, El Trece cierra el año con dos ediciones especiales de sus ciclos históricos, reafirmando el lugar de Mirtha Legrand y Juana Viale como referentes indiscutidas de la televisión argentina y dejando todo listo para un 2026 que ya empieza a asomar.

