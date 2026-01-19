Un andinista francés murió durante una expedición en el cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza. La víctima, identificada como Guillaumé Ferey, de 33 años, se encontraba en el tramo final de la travesía hacia la cumbre.

El andinista formaba parte de una expedición de la empresa Malku y murió este lunes 19 de enero en la zona de La Cueva, a unos 6700 metros sobre el nivel del mar. El incidente comenzó a reportarse a las 11:57, cuando el guía advirtió que Ferey se desvaneció mientras ascendía en uno de los tramos más exigentes, conocido como La Canaleta, ya cerca de la cima.

La guía intentó tomarle los signos vitales, pero la respuesta fue negativa, según informaron fuentes del caso. De inmediato, reportaron lo sucedido al servicio médico de Nido de Cóndores y a la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, quienes realizaron un operativo de emergencia en la alta montaña.

Qué pasó con el andinista francés en el cerro Aconcagua

Durante más de media hora se prolongaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, con la aplicación de adrenalina. El médico que atendió al turista constató que el deceso en el lugar tras los reiterados intentos de animación.

El personal de la Unidad Patrulla de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) arribó al sitio unos minutos después. A las 12:50 verificaron la situación y organizaron el descenso del cuerpo hacia la Plaza de Mulas.

La UPRAM puso en conocimiento al Oficial Fiscal 11 y del ayudante fiscal Ricardo Iturbide, encargados de las actuaciones judiciales. En la reseña oficial del operativo, se indicó que Ferey formaba parte de una expedición de la empresa Malku, y que el episodio se produjo mientras transitaba el último tramo de ascenso, una zona reconocida entre andinistas por su altitud y dificultad.

El operativo para recuperar el cuerpo está programado para iniciar a las 0:00 del 20 de enero, con el objetivo de trasladar los restos hacia una zona de extracción aérea en el Gran Acarreo, a 6000 metros de altura, alrededor de las 8:30.

Segunda muerte del Aconcagua

En lo que va del año se suman dos muertes de andinistas extranjeros en el Aconcagua. El primer caso tuvo lugar el 4 de enero cuando Konstantin Bitiuko, un ciudadano ruso de 55 años, murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el sector El Hombro, a unos 6800 metros de altitud, también cerca de la cumbre. Le habían practicado maniobras de reanimación y suministro de oxígeno sin éxito.

Cada verano, el Parque Provincial Aconcagua concentra una intensa actividad de andinismo. La temporada de ascensos comenzó el 1 de noviembre y aumenta notablemente la presencia de visitantes internacionales, y los desafíos asociados a la altura extrema.

En tanto, las autoridades del Parque Nacional Aconcagua reiteraron las recomendaciones para el ascenso y la necesidad de reportar cualquier síntoma durante la travesía. En lo que va de enero, ya se dieron varios operativos de rescate en la zonas de mayor altitud, bajo la supervisión de los organismos de seguridad y salud de Mendoza.