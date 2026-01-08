El CONICET va por la construcción de un nuevo camino turístico de alta montaña

El proyecto Sendero de Gran Recorrido de los Andes busca unir los extremos norte y sur de Mendoza

Investigadores del CONICET se sumaron al proyecto de Sendero de Gran Recorrido de los Andes, una iniciativa impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) orientado a construir un nuevo camino turístico de alta montaña.

Mediante el relevamiento de áreas de la Cordillera de los Andes para identificar y proteger sitios arqueológicos, los integrantes del equipo técnico contribuirán a generar conocimiento y minimizar el impacto sobre el paisaje natural y cultural.

De qué se trata Sendero de Gran Recorrido de los Andes, el nuevo camino turístico de alta montaña de Mendoza

El proyecto Sendero de Gran Recorrido de los Andes busca unir los extremos norte y sur de Mendoza, integrando naturaleza, patrimonio e historia, a lo largo de más de 500 kilómetros de paisajes andinos, y que involucra la participación de organismos públicos y privados.

La travesía correspondiente a la primera etapa fue planificada por el grupo de andinistas “Los libertadores” e incluyó a guardaparques de la provincia, andinistas, miembros de clubes de montaña y personal del Ejército. La participación de investigadores del CONICET garantizará, en tanto, una perspectiva científica, al igual que la adopción de decisiones vinculadas con el desarrollo en territorios de alto valor patrimonial.

“Algunos de los sitios hallados son de gran relevancia, dado que se conoce muy poco acerca de la forma de vida de los grupos humanos en ambientes por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar”, subrayo la investigadora del CONICET en el Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA, CONICET-UTN), Nuria Sugrañes.

Por otro lado, las campañas de relevamiento desde el sur de la laguna del Diamante hacia el sur de Mendoza, a cargo del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB, CONICET-UNCUYO) en el tramo norte del sendero, permitieron identificar sitios arqueológicos y registrar con precisión distintas intervenciones humanas en el paisaje de alta montaña.

“El reconocimiento de nuevos espacios de ocupación y tránsito por la cordillera aporta conocimiento sobre la prehistoria regional y la construcción del paisaje en tiempos prehistóricos, a la vez que enriquece el valor cultural del sendero”, indicó la becaria postdoctoral del CONICET en el ICB, María Sol Zárate.

A través de la vinculación entre el CONICET, el Emetur y el resto de los participantes del proyecto, se generan datos fundamentales para la protección del patrimonio arqueológico, se fortalecen los procesos de gestión cultural y se favorece una relación más equilibrada entre ciencia, turismo y conservación.

El Sendero de Gran Recorrido de los Andes tiene prevista una segunda etapa del proyecto que permitirá profundizar estos estudios y ampliar el conocimiento sobre el pasado humano en la cordillera de Mendoza.