Recetas de cocina

Receta clave para la merienda: cómo hacer budín de remolacha, según Paulina Cocina

La influencer compartió su receta paso a paso para preparar un budín distinto, delicioso y que no lleva demasiado tiempo. Cómo hacerlo.

19 de enero, 2026 | 20.56

Durante la hora de la merienda siempre dan ganas de comer algo rico y una opción diferente es el budín de remolacha. Se trata de una preparación muy simple y más saludable, que no requiere de muchos ingredientes, ni de mucho tiempo. Descubrí cómo hacerla.

Cómo hacer budín de remolacha: la receta de Paulina Cocina

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para preparar budín de remolacha, una opción casera para disfrutar de algo distinto. Además de hacerse rápido y en pocos pasos, esta preparación requiere ingredientes fáciles de conseguir y queda deliciosa. Es un budín perfecto para la hora del mate o para llevar a las reuniones familiares o con amigos.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • Ralladura de 1 limón
  • 2 tazas de harina leudante
  • 1 remolacha grande

Preparación paso a paso

  1. En un bol mezclar los dos huevos, la taza de azúcar y la ralladura de un limón. Batir bien hasta formar una crema
  2. Incorporar el aceite neutro y seguir mezclando. 
  3. Sumar la remolacha grande rallada y las dos tazas de harina leudante tamizada
  4. Volcar la preparación en una budinera enmantecada y enharinada
  5. Cocinar en el horno a 180 grados durante 45 minutos
  6. Esperar que se enfríe para desmoldar y servir

