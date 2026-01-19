Receta clave para la merienda: cómo hacer budín de remolacha, según Paulina Cocina

Durante la hora de la merienda siempre dan ganas de comer algo rico y una opción diferente es el budín de remolacha. Se trata de una preparación muy simple y más saludable, que no requiere de muchos ingredientes, ni de mucho tiempo. Descubrí cómo hacerla.
Cómo hacer budín de remolacha: la receta de Paulina Cocina
La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para preparar budín de remolacha, una opción casera para disfrutar de algo distinto. Además de hacerse rápido y en pocos pasos, esta preparación requiere ingredientes fáciles de conseguir y queda deliciosa. Es un budín perfecto para la hora del mate o para llevar a las reuniones familiares o con amigos.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- Ralladura de 1 limón
- 2 tazas de harina leudante
- 1 remolacha grande
Preparación paso a paso
- En un bol mezclar los dos huevos, la taza de azúcar y la ralladura de un limón. Batir bien hasta formar una crema
- Incorporar el aceite neutro y seguir mezclando.
- Sumar la remolacha grande rallada y las dos tazas de harina leudante tamizada
- Volcar la preparación en una budinera enmantecada y enharinada
- Cocinar en el horno a 180 grados durante 45 minutos
- Esperar que se enfríe para desmoldar y servir