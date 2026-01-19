Receta fácil de torta de dulce de leche.

Preparar una torta mousse de dulce de leche tiene muchas ventajas, empezando por su gran practicidad. Se trata de una receta simple, que no suele requerir horno y se arma en pocos pasos, lo que la convierte en una opción ideal cuando se busca un postre rápido pero impactante. Además, al necesitar pocos ingredientes, es fácil de preparar incluso de manera improvisada, sin largas listas de compras.

Otro punto a favor es su versatilidad y textura liviana; la mousse aporta cremosidad y suavidad, logrando una torta fresca y fácil de servir, perfecta para reuniones, cumpleaños o encuentros informales. Con una base sencilla y un relleno aireado, se obtiene un resultado elegante sin necesidad de técnicas complejas ni experiencia previa en pastelería.

Por supuesto, el gran protagonista es el dulce de leche, un sabor que despierta pasiones y suele gustar a todos. Esta torta es un verdadero placer para los fanáticos de lo dulce, ya que combina intensidad de sabor con una textura delicada que no empalaga. Por eso, la torta mousse de dulce de leche se vuelve una apuesta segura: fácil, rendidora y siempre celebrada en cualquier mesa.

Receta de torta mousse de dulce de leche

Ingredientes para la base

200 g de galletitas de vainilla o chocolate

100 g de manteca derretida

Ingredientes para la mousse

400 g de dulce de leche repostero

300 g de crema de leche

10 g de gelatina sin sabor

50 ml de agua

1 cucharadita de esencia de vainilla

Torta mousse de dulce de leche.

Preparación de la base

Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas.

Mezclarlas con la manteca derretida hasta obtener una preparación húmeda.

Cubrir la base de un molde desmontable, presionando bien.

Llevar a la heladera mientras se prepara la mousse.

Preparación de la mousse

Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y disolverla a baño María o microondas sin que hierva.

Batir la crema de leche hasta punto chantilly suave.

Mezclar el dulce de leche con la esencia de vainilla hasta que esté cremoso.

Incorporar la gelatina tibia al dulce de leche, mezclando rápido para evitar grumos.

Agregar la crema batida con movimientos envolventes hasta lograr una mousse aireada.

Armado

Volcar la mousse sobre la base de galletitas.

Alisar la superficie y llevar a la heladera por al menos 4 horas, hasta que esté bien firme.

Decoración