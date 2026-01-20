MasterChef Celebrity Argentina 2025: quién volvió al juego ayer 19 de enero.

El repechaje de MasterChef Celebrity Argentina 2025-26 llegó a su final este último lunes 19 de enero, con la tan ansiada gala de regreso. Julia Calvo, Sofi Martínez, Emilia Attias y Walas volvieron a encender las ornallas más famosas del país para intentar volver al certamen del que alguna vez fueron eliminados, mientras que Esther Goris y Ariel Pucheta pusieron su esmero en ingresar al mismo junto a Rusherking.

Cabe recordar que en las galas anteriores, otros cocineros fueron quedando en el camino: Luis Ventura y Esteban Mirol, dos de los primeros en quedar fuera del reality, no contentaron al jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, por lo que perdieron la chance varios días atrás. La misma suerte sufrió Evelyn Botto, que quedó privada de participar este lunes.

MasterChef Celebrity 2025: qué pasó ayer 19 de enero

Los seis "finalistas" del repechaje tuvieron que escoger alguno de los pescados colgados cerca de los chefs, para con ellos hacer un plato libre y de método de cocción a gusto. Una de las novedades estuvo en el tiempo: si bien gozaron de los habituales 60 minutos, dentro de los mismos estaba incluída la visita al mercado, por lo que pudieron tener mayor tranquilidad para elegir sus productos.

Una vez culminó la hora, fueron presentando de a uno sus platos. Una vez hecho esto, la tríada optó por entregar dos boletos de regreso al certamen. En un comienzo hicieron pasar al frente a Walas y Ariel Pucheta, solo para decirles que, si bien sus preparaciones fueron correctas, no bastaron para adueñarse del delantal blanco.

¿Quiénes regresaron a MasterChef Celebrity?

Luego de esto, tuvieron lugar dos mano a mano. Por un lado, Esther Goris contra Julia Calvo; por el otro, Sofi Martínez contra Emilia Attias. En el duelo de actrices, determinaron que el plato de Esther fue superior, por lo que subió al balcón y, desde la próxima semana, la veremos cocinar junto a los demás que aún están en carrera. En lo que respecta a las dos exparticipantes, fue la modelo quien salió favorecida, signando el adiós definitivo para la periodista deportiva.