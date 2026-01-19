Un exparticipante de MasterChef Celebrity destrozó a Milei: "Este león..."

Una figura de MasterChef destruyó a Javier Milei.

Un recorte televisivo que se viralizó en las últimas horas volvió a poner en el centro de la escena a Jorge Castro, más conocido como el "Roña". El exparticipante de MasterChef Celebrity apuntó directamente contra Javier Milei al cuestionar el contraste entre los números que exhibe el Gobierno y la situación social que enfrenta a diario en los barrios más postergados.

La crítica se escuchó en una entrevista en C5N, donde el exboxeador fue tajante: “Hoy en día cada vez nos falta más. Este león que está hoy en día dice que sacó a 11 millones de personas de la pobreza y a mí se me llena cada vez más de comedores”. Y agregó, con un tono visiblemente dolido: “Antes le dábamos de comer a los chicos y ahora le damos de comer a la gente grande”.

El exdeportista puso el foco especialmente en la situación de los jubilados. “Un jubilado cobra $350.000 y no le alcanza para comprar un remedio. Te piden de todo”, sostuvo, al tiempo que explicó cómo articula ayuda por fuera del Estado nacional: “Yo salgo a hablar con visitadores médicos para que me den remedios y colaborar con la gente que más lo necesita”.

Roña Castro habló de la crisis que se vive en el gobierno de Milei

El testimonio no fue aislado. En una entrevista previa con Radio 750, Castro había detallado el trabajo social que lleva adelante desde hace seis años, cuando empezó con una olla en un gimnasio vacío. Hoy, ese proyecto se transformó en una red de 14 comedores y 9 merenderos que alimentan todos los días a miles de niños y adultos en la Provincia de Buenos Aires. “Los comedores están en Lomas de Zamora. Ahora nos estiramos un poco más y estamos por hacer uno en Morón para 500 personas”, contó.

El impacto se refleja también en los números cotidianos. “Antes entregaba 80 bolsones por semana y ahora 100. Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas y un plato de comida no se le niega a nadie”, explicó. En ese sentido, destacó el acompañamiento de la administración bonaerense y de empresas que colaboran con mercadería próxima a vencer para sostener la asistencia.