MasterChef Celebrity Argentina 2025: qué participante eliminado regresó a la competencia.

La semana de repechaje de MasterChef Celebrity continúa elevando la tensión y este domingo 18 de enero se llegó al primero de los momentos más importantes: el regreso de uno de los participantes al certamen. Julia Calvo, Emilia Attias, Wallas y Sofi Martínez volvieron a poner manos a la obra con el afán de retornar, mientras que Rusherking, Esther Goris y Ariel Pucheta hicieron lo propio, pero para ingresar por vez primera. En el camino, recordemos, quedaron Evelyn Botto; Luis Ventura y Esteban Mirol.

MasterChef Celebrity Argentina: qué pasó ayer en el programa

El desafío de la jornada consistió en hacer una receta dulce, de libre elección pero que cumpliera con tres consignas: debía llevar una fruta con carozo; debía tener masa y, finalmente, tener una textura cremosa. Para tal fin, todos contaron con tres minutos en el mercado, sumado a otros 60 para poder confeccionar su platillo. Además, tuvieron a disposición un recetario con instrucciones para hacer postres básicos con los cuales guiarse.

¿Quién volvió al certamen?

Rusherking y Julia Calvo estuvieron en el mano a mano final por el regreso al certamen.

Luego de una prueba sumamente exigente, Rusherking y Julia Calvo fueron elegidos como los mejores platos de la velada. Tras una dura decisión, el jurado compuesto por Germán Martitegui; Donato De Santis y Damián Betular decidió que el cantante obtenga el delantal blanco e ingrese a MasterChef Celebrity 2025, mientras que la actriz deberá buscar su boleto en la próxima y última jornada.

Quienes siguen entonces en carrera para retornar al certamen, aunque aún no se mencionó cuántos de ellos lo harán, son la mencionada Julia Calvo; Esther Goris; Ariel Pucheta; Sofi Martínez y Emilia Attias.