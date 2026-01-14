Yanina Latorre se sinceró sobre la relación que tuvo con sus compañeros de MasterChef Celebrity.

La participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity concluyó este último lunes, episodio en el cual también se dio la eliminación de Emilia Attias. La blonda había sido convocada como reemplazo temporal de Maxi López, quien regresará al certamen una vez que acabe el repechaje.

Este martes, la expanelista de LAM subió una caja de preguntas en sus historias de Instagram para que quienes la sigan puedan hacerle diferentes consultas. La mayoría fueron referidas a su paso por el reality y contestó a cada una de ellas.

¿Qué dijo Yanina Latorre de su paso por MasterChef Celebrity?

Una de las dudas fue acerca de la relación que hay entre los demás concursantes y Wanda Nara. "Me llamó la atención. Es muy querida, hay muy buen clima. Se hacían los cancheros al aire conmigo, pero son todos muy amorosos. Salvo Marixa, que real no sé qué le pasa", comentó sobre ello.

Por otra parte, explicó que esa gala de eliminación "se alargó y me fui a hacer Sálvese Quien Pueda", razón por la cual no estuvo en el final de la emisión. Acerca de si le hubiera gustado tener una plaza permanente en el show, confesó: "Es muy intenso, el reemplazo está bien. No podés tener otros trabajos".

La respuesta de Yanina Latorre a una de las preguntas que le hicieron sobre su paso por MasterChef Celebrity.

Luego, comenzaron a preguntarle por otros participantes. La primera fue La Joaqui, cuando un usuario le señaló que su "mala onda" con ella traspasaba la televisión. "Para nada, me cae bien. Aunque si sé que es muy celosa e insegura, tal vez fue eso. La producción está podrida de sus cositas", indicó.

Sobre el jugador más falso y el más competitivo, tuvo las mismas respuestas: "El Turco (Hunsaín)". ¿Con los que tuvo mejor onda? "Evangelina, Ian, Susana y el Chino", reveló. Finalmente, sostuvo: "Soy lo más picante que le pasó a MasterChef jajajaja".