La Reini y Yanina Latorre se sacaron chispas en MasterChef Celebrity.

La presencia de Yanina Latorre en las cocinas de MasterChef Celebrity le está otorgando a esta semana un condimento más que especial. La conductora de Sálvese Quien Pueda está siendo fiel a su estilo: directa, franca y contundente. Esto dio lugar a varios entredichos picantes, siendo el caso más reciente el que tuvo lugar entre ella y La Reini este último jueves 8 de enero.

Todo comenzó cuando la pareja de Diego Latorre reveló saber muchos secretos de famosos futbolistas, pero que por una cuestión de códigos "de botineras" iba a mantener bajo siete llaves. En determinado momento, ante la reiterancia de su postura, La Reini se cansó y decidió confrontar a la expanelista de LAM.

¿Qué le dijo La Reini a Yanina Latorre?

"Me parece una pesada Yanina con eso", le dijo sin vueltas Sofía Gonet a Wanda Nara cuando pasó por su estación. "Ay bueno, terminala. Pesada sos vos querida", retrucó la blonda sin apartar su mirada del platillo que estaba preparando. "Pero nena, tené códigos con otro. Mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, nena", le recriminó la influencer. "Vos a mí no me vas a enseñar con quién tengo que tener códigos", le espetó sin muchas pulgas Yanina.

Yanina Latorre ya protagonizó varios cruces en esta semana.

"Me parece que tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos es imposible, es medio... no sé, me gustaría que cuentes todo", sostuvo la expareja de Homero Pettinato. "La Reini me chucea a mí, yo si quiero me la como en dos panes. No vengo a esto", expuso ante la producción Yanina.

"¿Son códigos o será que le dan algún sobre?", inquiso Wanda. "Sí, debe estar ensobrada para mí", le siguió el juego La Reini. "Cómo te gusta lo de los sobres. Mirá Reini, sé que te querés colgar de mí para dos portales reina, pero ya no te voy a contestar", sentenció Yanina. "Si hay algo que yo no necesito es colgarme de vos para salir en un portal, yo solita me meto en los quilombos para hacerlo", señaló la joven de las redes. Luego de que la conductora mencionara que era posiblemente la participante más viral de todas, quien lleva los hilos de SQP le achacó: "Sí, pero no sé si por algo bueno".

"¿Quién es viral por algo bueno? Vos tampoco y Wanda menos", apuntó La Reini. "Yo soy viral por mi laburo querida, que es buenísimo", concluyó Latorre. "Estamos todos en la misma. ¿Qué somos acá, Harvard?", cerró el tema la joven de Zona Oeste fuera del estudio.