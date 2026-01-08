Yanina Latorre se la pudrió a La Joaqui y reveló lo que nadie sabía de ella.

Tras el tenso cruce que protagonizaron al aire, la conductora de Sálvese quien Pueda, Yanina Latorre, decidió prender el ventilador y contar la "verdadera cara" de La Joaqui detrás de cámaras, acusándola de tener actitudes de estrella que intenta ocultar al público.

En diálogo con América TV, Yanina Latorre fue letal y definió a la cantante con un término contundente: "Es una negadora serial". El conflicto gira en torno al pedido de un camarín privado, algo que la artista negó en el programa para no quedar mal con sus compañeros, pero que Latorre asegura que es real.

Yanina afirmó tener pruebas que respaldan su versión "Ella pidió un camarín, tengo los mensajes con una productora, pero no quiere que se sepa porque piensa que queda como una boluda", disparó la ex angelita.

Según la información que maneja Latorre, la producción del reality estaría agotada de las demandas de la cantante. "La productora me dijo que está cansada y que tiene caprichos. Parece que está siempre pidiendo que editen algo y tiene complejos de diva", reveló.

Yanina Latorre se la pudrió a La Joaqui y reveló lo que nadie sabía de ella.

"Estaba medio reventadita"

Para colmo, Yanina Latorre contó que la artista intentó censurar la discusión sobre el camarín que salió al aire, pero que la edición final decidió dejarla expuesta. "Ella había pedido que corten lo del camarín, pero lo dejaron", explicó.