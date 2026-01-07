Yanina Latorre apuró a Wanda Nara por la "tensión sexual" con Maxi López y la respuesta la descolocó.

La emisión de este martes de Masterchef Celebrity dejó de lado por un rato las recetas para centrarse en un mano a mano explosivo entre dos de las mujeres más picantes de la farándula. Yanina Latorre se enfrentó a Wanda Nara y, fiel a su estilo, aprovechó las cámaras para hacer las preguntas que nadie se anima a hacer.

En medio de un juego de "verdad o consecuencia", la conductora de América TV, quien se jactó de ser "la única persona del medio que intimida a Wanda", fue directo al hueso sobre la relación actual de la conductora con su ex esposo y padre de sus hijos mayores. "¿Tenés tensión sexual con Maxi López?", disparó sin vueltas.

La pregunta descolocó a la conductora, quien intentó negar rotundamente cualquier tipo de acercamiento físico. "¡No! ¿Acá se siente tensión sexual?", se defendió Wanda. Sin embargo, Latorre no se dio por vencida y le retrucó que ella percibía cierta electricidad en el aire: "Hay un poco de tensión sexual".

Para cerrar el tema y evitar especulaciones, la empresaria juró que el vínculo está completamente terminado en ese plano: "Te juro que no, no quedó nada. Cero".

Yanina Latorre apuró a Wanda Nara por la "tensión sexual" con Maxi López y la respuesta la descolocó.

El dardo para Icardi

Si bien negó "fuego" con Maxi, lo más fuerte llegó cuando Yanina le preguntó, del 1 al 10, cuánto odiaba a Mauro Icardi. Lejos de mostrarse furiosa, Wanda eligió la indiferencia y soltó una definición que dolió más que un insulto. "Creo que no lo odio, no es odio", arrancó suave, para luego rematar con una frase letal sobre el futbolista: "A mí me da lástima la gente poco inteligente".