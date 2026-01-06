El picante posteo de Wanda Nara que luego borró.

Tras unos días de descanso en Punta del Este y luego de celebrar el inicio del año rodeada de su familia, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, no fue por un proyecto laboral ni por un nuevo romance confirmado, sino por un posteo que duró poco tiempo en línea pero que alcanzó para encender las redes sociales y los portales de espectáculos.

La empresaria utilizó su cuenta de X para responder a las críticas y rumores que circulaban sobre su presente sentimental y, en particular, sobre su relación con Martín Migueles. En un primer mensaje cuestionó la obsesión mediática con su vida personal: “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, escribió, marcando distancia con quienes opinan sin conocerla.

Wanda buscó desmentir cualquier versión de crisis de pareja con una referencia directa a su intimidad: “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”. El mensaje fue leído como una defensa frontal de su vínculo actual y, al mismo tiempo, como una provocación que no pasó inadvertida.

La palabra de Wanda Nara tras sus vacaciones bajo perfil en Punta del Este

En mensajes posteriores, que sí decidió mantener visibles, la conductora explicó cómo vivió sus vacaciones y por qué eligió priorizar el tiempo con sus hijos. “Tuve unas vacaciones hermosas. Este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos. Mi prioridad son ellos”, escribió, además de remarcar que ya retomó su agenda laboral con grabaciones publicitarias y presencia en el canal.