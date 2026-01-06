Wanda Nara no se guardó nada: la revelación deja muy mal a Mauro Icardi

Wanda Nara hizo polémicas declaraciones.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un furioso descargo en redes sociales que no solo buscó ponerle fin a las críticas por su vida personal, sino que también terminó generando una nueva polémica que salpica de lleno a Mauro Icardi, su ex pareja.

La conductora de MasterChef Celebrity venía siendo cuestionada por una supuesta crisis durante sus vacaciones en Punta del Este, donde estuvo acompañada por su actual novio, Martín Migueles. Cansada de los comentarios y especulaciones, decidió responder sin filtros a través de su cuenta de X, con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

El comentario polémico de Wanda Nara

“Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo”, lanzó Wanda, en un comentario que muchos interpretaron como una alusión explícita a la intimidad con su actual pareja.

El mensaje de Wanda Nara.

La frase “24 cm de razones” explotó en redes sociales. Mientras algunos seguidores lo tomaron con humor, otros no tardaron en vincular el mensaje con Mauro Icardi, especialmente teniendo en cuenta el contexto reciente: en los últimos días se filtró un video íntimo del futbolista, que fue utilizado por muchos usuarios para burlarse del tamaño de su miembro. Incluso, la propia Wanda había hecho una publicidad con una marca de maní, sumándose irónicamente a ese clima de redes.

Para muchos, el mensaje fue leído como una comparación implícita que deja muy mal parado al futbolista, reavivando una guerra mediática que parecía haber bajado su intensidad. Para otros, en cambio, fue una reacción desmedida que expuso demasiado su intimidad.

La decisión que tomó Wanda Nara

La repercusión fue tal que, horas más tarde, Wanda decidió eliminar el tuit. En un intento por bajar el tono, publicó un nuevo mensaje con un perfil completamente distinto, agradeciendo el cariño recibido durante el verano y explicando su decisión de priorizar a su familia.

“Tuve unas vacaciones hermosas. Gracias por entender que este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos y no ir a todos los eventos que fui invitada”, escribió. También aclaró que su ausencia en compromisos sociales tuvo que ver con sus hijos y no con una crisis personal.

Wanda Nara disfrutó de Punta del Este con su pareja.

Además, destacó su presente laboral y dejó en claro que sigue firme en la televisión. “Ya volví a trabajar, esta semana grabo seis publicidades y estaré muchas horas en el canal como hice todo el año”, señaló, antes de cerrar con un mensaje que confirmó su continuidad profesional: “Desde mi camarín, muy feliz por extender más años mi contrato con Telefe”.

Aun así, el daño ya estaba hecho. El primer mensaje siguió circulando capturas mediante y volvió a instalar a Wanda Nara e Icardi en el centro del escándalo. Una vez más, una frase en redes alcanzó para reavivar una historia que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos explosivos.