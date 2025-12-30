Wanda Nara contra Martín Migueles: la drástica decisión que tomó al enterarse de los rumores de infidelidad

Wanda Nara en crisis con su pareja.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática y, una vez más, utilizó el terreno que mejor maneja: las redes sociales. En medio de los rumores de infidelidad que rodean a su pareja, Martín Migueles, la empresaria tomó una decisión que no pasó desapercibida y que fue leída como un fuerte mensaje hacia el exterior.

La situación se da en un contexto delicado. Horas antes, habían salido a la luz chats comprometedores que Martín Migueles le habría enviado a Claudia Ciardone, con quien mantuvo un breve affaire en el pasado. En esos mensajes, el empresario le habría pedido volver a verse, lo que desató versiones de infidelidad y puso a Wanda en alerta máxima.

¿Cuál es la decisión que tomó Wanda Nara?

En las últimas horas, se confirmó que Wanda dejó de seguir a Migueles en Instagram, un gesto que, tratándose de una figura acostumbrada a comunicar con acciones digitales, encendió de inmediato las alarmas. La señal fue interpretada por muchos como una clara muestra de crisis, enojo o incluso ruptura.

Wanda Nara dejó de seguir a Martín Migueles.

Sumado a esto, la conductora subió una historia a su cuenta de Instagram en donde está sola con sus hijos. Anteriormente, venía haciendo publicaciones con su pareja al lado. Parece que se distanciaron y ella se quedó disfrutando de sus vacaciones con sus hijos.

Por ahora, Wanda no hizo declaraciones públicas, pero su decisión de romper el vínculo virtual con Migueles fue suficiente para reavivar el escándalo. Fiel a su estilo, la empresaria volvió a marcar la agenda con un solo movimiento, dejando en claro que, cuando se trata de exponer mensajes, ella sabe exactamente cómo y cuándo hacerlo.

Veremos si lo vuelve a seguir o anuncia públicamente su separación. Desde su ruptura con Mauro Icardi, la más grande de las Nara no ha conseguido tener una relación estable. Ha tenido varias idas y venidas, algo que parece que volvió a suceder con este empresario.