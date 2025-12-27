Wanda Nara en vuelta en otro escándalo: ex pareja de Fort mostró los mensajes que le envía el nuevo novio de la conductora de MasterChef

El novio de Wanda Nara se mensajearía con una ex de Fort.

Cuando parecía que Wanda Nara atravesaba un momento de calma sentimental, un nuevo escándalo volvió a sacudir su vida privada. Esta vez, el foco está puesto en Martín Migueles, su actual pareja, quien quedó expuesto luego de que se conocieran mensajes comprometedores que le habría enviado a Claudia Ciardone, ex pareja de Ricardo Fort.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América), donde mostró al aire los chats que Migueles le habría enviado a Ciardone mientras mantiene una relación con la conductora de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara sería engañada por su nueva pareja

“Wanda es la engañada”, lanzó sin vueltas la panelista. “Migueles le está escribiendo y mandando audios —no sexuales— para tomarse un café a una ex novia, que es una famosa en retirada”, agregó, encendiendo la polémica.

Según relataron en el programa, los mensajes no solo existieron, sino que incluyen invitaciones concretas a verse. Uno de ellos llamó especialmente la atención: “Él le escribe a las 3:59 de la tarde, mientras Wanda grababa MasterChef. Le pone: ‘¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte’”, leyó Latorre al aire. La respuesta de Ciardone fue tajante: “¿Estás loco, Martín? Wanda hoy está en una vidriera. Aunque vos no seas conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues”.

Lejos de frenar, Migueles habría insistido. “Por favor, tomemos un café”, le escribió, incluso después de que Ciardone dejara en claro que está en pareja y que no quería problemas. En diálogo exclusivo con SQP, la ex vedette decidió dar su versión y mostrar los chats.

“Me escribe hace más o menos un mes. Lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas, porque yo estoy muy bien en pareja”, explicó Ciardone. Y agregó: “Que esto salga no me suma en nada”.

Ciardone reveló mensaje con el actual novio de Wanda Nara.

Sobre los mensajes recientes, Ciardone explicó: “Hace unos días me volvió a escribir. Primero pidió disculpas a través de un conocido en común. Después me invitó a tomar un café y le dije que no. Le di un consejo de tía: que no se mande cagadas”.

Como si fuera poco, lanzó una acusación explosiva sobre Migueles: aseguró que “no tiene los papeles en regla” y que en Nordelta “es conocido como pirata del asfalto”. “De hecho, él mismo sabe que lo dicen”, concluyó.