Wanda Nara desató un escándalo: celebró su nuevo romance y expuso una infidelidad

Wanda Nara cumple seis meses con su pareja.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática y, una vez más, fue un posteo en redes sociales el que encendió la polémica. La conductora de MasterChef Celebrity celebró un nuevo aniversario con su actual pareja, pero el festejo virtual terminó despertando dudas, sospechas y acusaciones de infidelidad entre sus seguidores.

“Felices 6 meses”, escribió Wanda sobre una foto romántica junto a Martín Migueles en las playas de Punta del Este. La imagen, cargada de gestos de amor y complicidad, buscó dejar en claro que la relación avanza firme y que la empresaria volvió a apostar de lleno al amor. Sin embargo, lejos de recibir solo mensajes de felicitaciones, el posteo abrió un nuevo frente de escándalo.

¿Wanda Nara expuso una infidelidad?

Fueron los propios usuarios de redes sociales quienes comenzaron a hacer cuentas y a marcar una llamativa incongruencia temporal. Según recuerdan, hace apenas cinco meses Wanda Nara estaba de viaje por Mallorca junto a L-Gante, con quien mantenía un vínculo que en ese momento parecía más que cercano. Existen fotos, videos y registros públicos de ese viaje que rápidamente volvieron a circular.

La pregunta se instaló de inmediato: ¿los tiempos no cierran? ¿Hubo una superposición de relaciones? ¿Wanda está intentando mostrar un romance más largo y consolidado de lo que realmente es? Las especulaciones no tardaron en multiplicarse, y algunos incluso se preguntan si la mediática argumentará que aquel viaje con L-Gante fue “solo laboral”.

Mientras tanto, Wanda eligió no responder a las versiones y siguió compartiendo postales de su presente. Tras cumplir con sus compromisos laborales en Buenos Aires, viajó a Punta del Este, donde se instaló junto a parte de su familia y su nuevo novio. En medio de un diciembre atravesado por cambios personales y emocionales, apostó por el descanso, el romance y una Navidad más íntima y tranquila.

Sin embargo, como suele ocurrir con cada movimiento suyo, el intento de mostrar felicidad terminó generando el efecto contrario: un nuevo escándalo mediático que reaviva viejas historias y deja abierta una pregunta incómoda sobre su vida sentimental. Una vez más, Wanda Nara demuestra que, incluso cuando celebra el amor, nunca pasa desapercibida.

