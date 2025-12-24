Wanda Nara confirmó lo que muchos creían sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Entre panqueque y panqueque"

Wanda Nara confirmó lo que muchos creían sobre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

En medio del espectáculo del youtuber Fede Vigevani en Vélez, Wanda Nara no tuvo piedad y expuso lo que parece ser el secreto a voces de los pasillos de MasterChef: la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Todo comenzó cuando el anfitrión del evento decidió romper el hielo y preguntar lo que sus millones de seguidores querían saber. "Yo, Wanda, todo el Vélez, queremos saber qué está pasando con Evangelina Anderson", disparó Vigevani, poniendo en aprietos al joven creador de contenido.

Ian Lucas intentó salir del paso con una respuesta políticamente correcta, asegurando escuetamente: "Es mi compañera de Masterchef". Sin embargo, Wanda, fiel a su estilo sin filtros y conocedora como nadie del show mediático, intervino para derribar la defensa del influencer.

Qué dijo Wanda Nara

"Y entre panqueque y panqueque... Bueno, ya el día de mañana se sabrá", lanzó la conductora, insinuando que entre hornalla y hornalla la química trascendió lo gastronómico. Lejos de desmentir tajantemente o mostrarse molesto, Ian Lucas recogió el guante y redobló la apuesta con un elogio que no pasó desapercibido para la tribuna: "Yo ya dije que es la mujer más linda de Argentina para mí. Nos queremos mucho, somos compañeros".

La declaración de Wanda, sumada a la confesión de Ian, aviva los rumores de romance que vienen circulando desde que comenzaron las grabaciones del reality culinario, dejando en claro que la historia entre la ex esposa de Martín Demichelis y el joven youtuber es mucho más que una simple amistad laboral.