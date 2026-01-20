El Ejecutivo mandó su temario, pero el peronismo apunta a tratar primero el DNU de la SIDE

El Gobierno convocó a extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero con un breve temario de tres proyectos y una designación diplomática, aunque el acento está puesto en la reforma laboral que el oficialismo siguió empujando durante el receso y ya cree contar con los votos necesarios. Pero la oposición no dialoguista quiere intervenir en la agenda y tratar antes que nada el DNU 941/2025 que amplió las atribuciones de la SIDE. Según las cuentas del bloque de diputados de Unión por la Patria ya reunirían 122 votos, a sólo siete del quórum necesario para habilitar la sesión y avanzar con el rechazo. En el Ejecutivo harán lo posible por estirar esa discusión hasta marzo, cuando confían en fortalecer su capacidad de bloqueo en el Senado.

El Gobierno este lunes en el Boletín Oficial con la convocatoria que, además de la reforma laboral, incluyó la Ley de Glaciares, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur y la designación del ex diputado Fernando Iglesias como embajador. Quedaron afuera dos proyectos que el Ejecutivo había incluido en la convocatoria a extraordinarias de diciembre: la reforma del Código Penal -nunca llegaron a mandar el proyecto al Congreso- y la Ley de Estabilidad Fiscal, para la que el peronismo ya había elaborado una propuesta alternativa. También dejaron afuera el DNU de la SIDE, publica en el Boletín Oficial el 2 de enero pasado.