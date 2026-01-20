La nueva ruta pavimentada que unirá dos destinos turísticos clave de Córdoba

Córdoba avanza con una nueva ruta pavimentada que promete transformar el turismo y el área productiva de la provincia. Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial 28, una obra de alta complejidad técnica que progresa por tramos y que conectará de manera directa los valles de Punilla y Traslasierra, dos de los destinos turísticos más elegidos de la provincia durante todo el año.

El proyecto se ejecuta en dos vías diferentes. Por un lado, el tramo Tanti-Cerro Blanco y, por otro, el de Tala Cañada-Taninga.

Juntos darán forma a un nuevo corredor, el llamado “Camino a Los Gigantes”, que conectará Tanti con Salsacate y permitirá cruzar las sierras por una ruta segura, pavimentada y transitable durante todo el año. La licitación del último tramo, en tanto, aún se encuentra en proceso.

El impacto turístico de la obra en Córdoba

Los nuevos tramos mejorarán el acceso a paisajes serranos, áreas naturales y pueblos que hasta ahora dependían de caminos de ripio, de muy difícil acceso, sobre todo, en épocas de lluvia. Esto no solo facilitará el desplazamiento de turistas, sino que también impulsará economías locales ligadas al turismo, la gastronomía y los servicios.

Según datos del Consejo Vial Federal, la provincia de Córdoba destinó en 2024 más de $242 mil millones a obras como autovías, circunvalaciones, puentes y rutas, concentrando más del 20% de la inversión propia en todo el país.

Este crecimiento se da de manera constante desde 2020 e involucra a la Dirección Provincial de Vialidad, Caminos de las Sierras y el Consorcio Caminero Único. Además de mejorar la seguridad vial, las obras generan empleo y fortalecen corredores productivos, algo sumamente importante para Córdoba.

Con la nueva ruta pavimentada, la provincia redefine la forma de recorrer las sierras y logra conectar destinos turísticos con una mirada puesta en el desarrollo sostenible y en su potencia económica.