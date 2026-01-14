Ubicado a tres cuadras del área céntrica y con hermosas playas de arena, el descanso alrededor de su pileta natural está garantizado.

Ubicada a sólo 48 kilómetros de la ciudad de Córdoba y tildada como “El portal de Punilla” por ser la puerta de ingreso a todo el valle, Bialet Massé irrumpe en esta temporada de verano 2026 por ser detentora de uno de los puntos más tranquilos de la provincia mediterránea.

Bañada por el río Cosquín y llamada así en homenaje al abogado y médico catalán que impulsó la creación del dique San Roque, es ideal para conocer al pie de las Sierras Chicas.

¿Qué hacer en Bialet Massé?

Disfrutar del río Cosquín en el balneario municipal de Bialet Massé es un alternativa imperdible. Ubicado a tres cuadras del área céntrica y con hermosas playas de arena, el descanso alrededor de su pileta natural está garantizado.

Otro rincón para hacer una pausa es Barrancas Bermejas o, como solía llamársele, Labios del Indio. Por este lugar se puede recostarse a observar cómo los pájaros encuentran su nido en los paredones de una particular formación rocosa de color rojizo. Frente a estos acantilados, es posible pescar o refrescarse en aguas transparentes. Se agregan las caminatas y travesías a caballo.

Si la idea es seguir las huellas del abogado Bialet Massé, en el paseo no puede faltar el horno histórico de cales hidráulicas, que se utilizó para la construcción del dique San Roque. Para conocer su vida y obra, la cita es en el Museo y Casa de la Cultura.

Por último, entre otras propuestas interesantes, se alza el Museo del Hincha de Fútbol, único en el mundo, y el Mercado de Artesanías y Arte Popular, lindero a la Oficina de Turismo.

¿Cómo llegar a Bialet Massé?

Desde la ciudad de Córdoba, se accede desde la calle Julio A. Roca y Av. Fuerza Aérea Argentina, seguir por la RN 20 y luego tomar la RP E55 hasta llegar a la localidad. En colectivo, es posible llegar con la empresa de buses Ersa.