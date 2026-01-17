Córdoba a un paso de inaugurar una obra clave para el turismo y la economía provincial

El Gobierno de la provincia de Córdoba activó la etapa final de la obra de construcción de la Circunvalación Sur–Este de Villa María. Perfilándose como un nuevo hito para la movilidad y seguridad vial de la región, los trabajos alcanzaron esta semana el 95% del plan de ejecución, por lo que el corredor Villa María – Villa Nueva se encuentra próximo a concretarse.

"Esta acción constituye una mejora sustancial en la infraestructura vial y consolida a Villa María como un nodo clave de desarrollo regional, permitiendo optimizar la seguridad vial y la transitabilidad”, destacó el secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible cordobés, Rodrigo Fuyana.

¿Cómo será la nueva Circunvalación Sur–Este de Villa María?

El corredor vial que se extenderá por 7 kilómetros permitirá completar el anillo de circunvalación que integrará los accesos a Villa María y Villa Nueva.

Financiados por el Gobierno provincial, además de la pavimentación de 7,30 metros de ancho, los trabajos contemplarán la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 9, y tareas de adecuación hidráulica, junto con la edificación de dos puentes. Uno de ellos cruzará el río Ctalamochita, con una longitud de 150 metros y un ancho de 13 metros, mientras que el segundo se ubicará sobre las vías del ferrocarril y la Ruta Provincial 2, con 95 metros de extensión y 13 metros de ancho.

La obra es supervisada técnicamente por Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos cordobés. Considerada estratégica para la zona, donde confluyen actividades industriales, productivas y comerciales, se espera que potencie el desarrollo económico regional, aportando un nuevo impulso al crecimiento del corredor.

Paralelamente, avanzan los trabajos sobre la autovía de ingreso por Ruta Nacional 158, donde se prevé la duplicación de calzada en un tramo de 3,6 kilómetros, formando parte del plan integral de infraestructura que se ejecuta en la ciudad de Villa María.