El altonivel contará con dos carriles por sentido de circulación separados con defensa de hormigón tipo new jersey y banquinas pavimentadas.

El Gobierno de la provincia de Córdoba continúa con las obras para la construcción del altonivel de 850 metros de extensión en Ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas.

El nuevo distribuidor de tránsito mejorará la seguridad vial en toda la zona, ya que permitirá dividir el curso pasante de los movimientos locales. De esta mera, se evitarán los cruces y conflictos que se registran habitualmente debido a la expansión demográfica de esa localidad del departamento Colón, que generó su crecimiento hacia ambos lados de la autovía.

¿Cómo será el nuevo altonivel de la Ruta 19?

Los trabajos, iniciados en julio a través de la empresa Caminos de las Sierras, están a cargo del Consorcio de Cooperación conformado por las empresas Estructuras – Marinelli – Paschini, y tienen un plazo estimado de 15 meses con una inversión de $19.196 millones de pesos.

La obra prevé la intervención de ambas calzadas de la Ruta 19 para construir un distribuidor en altonivel de 850 metros de extensión, con muros de sostenimiento de altura variable; y un puente sobre la avenida San Martín, la arteria principal de la localidad de Malvinas Argentinas.

En la parte inferior se construirán dos rotondas y la continuidad de la Av. San Martín con veredas peatonales para canalizar la circulación del tránsito local de uno y otro lado de la Ruta 19; así como cuatro ramas de acceso al distribuidor.

Como parte de los trabajos se ejecutarán alcantarillas, cunetas, sumideros y badenes para canalizar los excedentes pluviales; se llevarán adelante obras de seguridad como la colocación de defensas, señalización vertical y horizontal, iluminación y la forestación del tramo intervenido.