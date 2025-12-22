Evangelina Anderson y Martín Demichelis estuvieron en boca de todos.

La vida sentimental de Evangelina Anderson se mantiene bajo un estricto perfil bajo desde su separación de Martín Demichelis, pese a los rumores que la vinculan con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity. En paralelo, la exmodelo atraviesa un litigio judicial por la división de bienes, aunque eligió no exponer el conflicto públicamente y dejar el tema en manos de sus abogados.

Desde que confirmó el final del matrimonio, evitó declaraciones para preservar a sus hijos —Bastián, Lola y Emma— y cuidar la intimidad familiar. Sin embargo, cada gesto suyo es seguido de cerca por sus seguidores. Este fin de semana, uno en particular volvió a encender las especulaciones. El sábado 20 de diciembre, Demichelis cumplió 45 años y las redes se llenaron de saludos.

Entre ellos, el de su hija Lola, de 12 años, quien compartió una tierna imagen familiar junto a sus hermanos y sus padres. En el posteo, la preadolescente arrobó a su mamá, a su papá y a sus hermanos, sumando un simple pero significativo “Feliz cumpleaños”. Lejos de pasar desapercibido, Anderson reposteó la historia en sus propias historias de 24 horas en Instagram, gesto que disparó todo tipo de lecturas sobre una posible reconciliación.

El posteo de Martín Demichelis por su día de cumpleaños

Por su parte, Demichelis mantiene un hermetismo total sobre su vida privada. No obstante, en fechas especiales suele mostrar su faceta más íntima: la paternidad. El exentrenador de River Plate publicó una foto junto a Lola, acompañada de emojis de corazones y un mensaje directo: “Feliz de empezar los 45 junto a mi reina”, escribió a primera hora del día, con ambos sonrientes y muy compinches.