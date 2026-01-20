Fecha de cuándo se estrena "Euphoria", temporada 3, en HBO Max: a qué hora se estrenan los capítulos

Zendaya interpreta a Rue en "Euphoria", temporada 3.

Después de más de cuatro años de espera, la serie que redefinió el drama adolescente está lista para regresar con su esperada tercera temporada. Euphoria, el fenómeno televisivo creado por Sam Levinson, confirmó que su nueva entrega llegará a HBO Max en abril de 2026, cerrando así una larga pausa desde la emisión de la segunda temporada en 2022.

La fecha fijada para su estreno en la plataforma es el domingo 12 de abril de 2026. El primer episodio estará disponible a las 23:00 horas de Argentina, con un formato de lanzamientos semanales cada domingo, y un total de ocho capítulos inéditos.

La trama de "Euphoria" para su tercera temporada

En esta entrega, la narrativa da un salto temporal significativo: los personajes ya no son adolescentes en la secundaria, sino jóvenes adultos enfrentando desafíos mucho más amplios y maduros que en sus años escolares. El salto narrativo de aproximadamente cinco años permite explorar nuevos territorios para Rue, Jules, Cassie y el resto del grupo, llevando al elenco a enfrentar temas como la fe, la redención, el amor y las consecuencias de sus decisiones pasadas.

Según adelantan los primeros avances, Euphoria aborda una etapa de la vida más compleja: Rue se encuentra con nuevos retos tras años de lucha contra sus demonios internos y externos relacionados a las drogas, Jules explora su arte y su identidad en un entorno más amplio, y otros personajes como Cassie y Nate profundizan en sus relaciones personales, incluso con la posibilidad de una boda.

"Euphoria", tercera temporada, por HBO Max.

El elenco confirmado para "Euphoria" 3

La temporada 3 reúne a gran parte del elenco original, encabezado por: Zendaya como Rue Bennett, Hunter Schafer como Jules Vaughn, Sydney Sweeney como Cassie Howard, Jacob Elordi como Nate Jacobs, Alexa Demie como Maddy Pérez, Eric Dane como Cal Jacobs, Maude Apatow como Lexi Howard y Colman Domingo como Ali. Además, se suman actrices y actores invitados de alto perfil, como Rosalía, Sharon Stone, Natasha Lyonne y Danielle Deadwyler, aumentando las expectativas de una temporada ambiciosa tanto en elenco como en trama.

Euphoria no solo ha marcado un antes y un después en el género adolescente por su estética visual, banda sonora y tratamiento audaz de temas como adicciones, sexualidad y relaciones, sino que también se consolidó como una de las series más comentadas de la década. Con esta nueva temporada, la serie busca expandir su universo narrativo hacia terrenos más adultos y complejos, con el estilo que la hizo un fenómeno global.