La serie de Netflix que propone un retrato íntimo y honesto sobre la amistad

Estrenada en 2022 y compuesta por solo seis capítulos, la serie española Las de la última fila, disponible en Netflix, propone un retrato íntimo y honesto de la amistad femenina, el paso del tiempo y la manera en que las personas enfrentan las pérdidas y los cambios inevitables de la vida adulta.

Creada por Daniel Sánchez Arévalo, la producción se aleja de los grandes artificios narrativos para concentrarse en una historia profundamente humana, sostenida por los vínculos, las emociones y los silencios compartidos.

“Sánchez Arévalo brilla en un viaje de autodescubrimiento y sororidad, capaz de alcanzar un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia que nos mantiene en vilo hasta el final”, destacó el sitio El Español en su apartado de reseñas.

¿De qué se trata Las de la última fila?

La trama de Las de la última fila gira en torno a cinco amigas (Sara, Alma, Carol, Leo y Olga) que se conocen desde la adolescencia y que, año tras año, mantienen la tradición de realizar un viaje juntas. Esos encuentros funcionan como una suerte de refugio frente a las obligaciones cotidianas. Sin embargo, una escapada en particular adquirirá un significado distinto: una de ellas fue diagnosticada con una enfermedad terminal, lo que altera por completo la dinámica del grupo.

Ficha técnica de Las de la última fila