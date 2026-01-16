Se mira en un fin de semana: la nueva miniserie de Netflix que es un thriller erótico y es un éxito

Netflix sumó a su catálogo una miniserie que rápidamente se convirtió en una de las preferidas de sus usuarios. Se trata de un thriller erótico que se llama Él y ella, una producción estadounidense protagonizada por Tessa Thompson, conocida por sus papeles en la saga Creed y Thor, y Jon Bernthal, estrella de la serie The Punisher de Marvel.
Él y ella es perfecta para maratonear durante el fin de semana, al contar únicamente con seis episodios de 40 minutos, aproximadamente, cada uno. Es decir, la misma se puede dividir entre el sábado y domingo y visualizar en dos partes como si se tratara de una película y su secuela.
De qué trata Él y ella, la miniserie de Netflix
Él y ella es un thriller erótico en formato de miniserie que sigue la historia de "Anna", una ex conductora de noticias que vive sola en Atlanta después de haberse alejado de su trabajo y de su vida personal. Todo cambia cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo de Georgia donde se crió. La noticia la impacta de lleno y la lleva a volver a ese lugar que dejó atrás, con la sensación de que hay algo que nunca se dijo del todo.
Ya en el pueblo, Anna empieza a investigar el crimen por su cuenta y choca una y otra vez con "Jack Harper", el detective a cargo del caso y su ex marido. La relación entre ellos es tirante y llena de reproches, y la desconfianza es mutua. Mientras intenta descubrir qué pasó realmente, Anna también se enfrenta a su propio pasado. De esta manera, la serie se desenvuelve entre un policial y un thriller erótico.
Reparto de Él y ella, miniserie de Netflix
Él y ella es una miniserie protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. Esta dupla explosiva da vida a Anna y Jack, un ex matrimonio que se reencuentra en la escena de un crimen. El resto del reparto es conformado por los siguientes actores y actrices:
- Tessa Thompson como Anna Andrews, una periodista de WSK TV News y esposa separada de Jack.
- Kristen Maxwell como Anna en su adolescencia.
- Jon Bernthal como el detective Jack Harper, integrante de la Oficina del Sheriff del condado de Lumpkin en Dahlonega, Georgia, y esposo separado de Anna.
- Pablo Schreiber como Richard Jones, camarógrafo de Anna y esposo de Lexy.
- Marin Ireland como Zoe Harper, la hermana menor de Jack y madre soltera.
- Leah Merritt como Zoe en su adolescencia.
- Sunita Mani como Priya “Boston” Patel, una nueva detective y la nueva compañera de Jack en la Oficina del Sheriff del condado de Lumpkin.
- Rebecca Rittenhouse como Lexy Jones, conductora de noticias en WSK TV News.
- Crystal Fox como Alice Andrews, la madre de Anna.
- Chris Bauer como Clyde Duffie, el esposo de Rachel.
- Poppy Liu como Helen Wang, la directora de la escuela para niñas St. Hilary’s.
- Tiffany Ho como Helen en su adolescencia.