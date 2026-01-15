Reparto de "Agatha Christie: Las Siete Esferas", la miniserie de Netflix: elenco y quiénes actúan

"Agatha Christie: Las Siete Esferas", disponible en Netflix.

Netflix acaba de incorporar a su catálogo una de sus apuestas más intrigantes del año: Agatha Christie: Las siete esferas, una miniserie británica de tres episodios basada en la novela clásica The Seven Dials Mystery de la inolvidable Agatha Christie. La producción se estrenó el 15 de enero de 2026, ofreciendo a los espectadores una trama de misterio ambientada en la Inglaterra de 1925 que combina la estética de época con el ingenio propio de la “reina del crimen”.

La historia arranca durante una elegante fiesta en una mansión campestre donde un inocente juego de despertadores termina en una muerte misteriosa. El cadáver de un joven, producto de una broma que sale mal, se convierte en el detonante de una compleja investigación que involucra secretos familiares, alianzas peligrosas y la aparición de siete misteriosas esferas que parecen esconder algo más que un simple acertijo.

Reparto principal de "Agatha Christie: las siete esferas"

Lady Eileen “Bundle” Brent - Mia McKenna-Bruce: protagonista curiosa y valiente que toma el caso en sus manos.

Lady Caterham - Helena Bonham Carter: madre excéntrica de Bundle, integrante de la aristocracia.

Superintendent Battle - Martin Freeman: experimentado inspector que investiga el caso.

Jimmy Thesiger - Edward Bluemel: amigo despreocupado e involucrado en el misterio.

Ronnie Devereux - Nabhaan Rizwan: otro amigo implicado en los sucesos de la fiesta.

La historia de las siete esferas

En el centro de este enigma está Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata vivaz e inquisitiva que no encaja en los esquemas tradicionales de su clase social. Después de la tragedia, Bundle decide tomar el control de la investigación, aún cuando todos a su alrededor, incluido el inspector encargado del caso, le dicen que debería mantenerse al margen. A medida que se adentra en la investigación, descubrirá que nada es lo que parece y que la alta sociedad inglesa oculta rostros y motivaciones mucho más sombrías de lo que cualquiera sospecha.

Con guion y producción de Chris Chibnall, conocido por Broadchurch y Doctor Who, y dirección de Chris Sweeney, esta adaptación ofrece un ritmo ágil y un tono que respeta el espíritu clásico de Christie sin renunciar a un pulso moderno que atrae tanto a fanáticos del género como a nuevos públicos.

La miniserie se suma a la vasta lista de adaptaciones de la obra de Christie que han cobrado nueva vida en el streaming y la pantalla grande, destacándose por su cuidado diseño de producción, el clima de época y un gran elenco que equilibra juventud y experiencia.