Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina: todos los canales y app de streaming que los transmiten en vivo

El Mundial 2026 es una competencia que rompe un nuevo record en la historia de la competencia respecto a la cantidad de equipos que la juegan. Son un total de 48 selecciones repartidas en 12 grupos, que superan por amplio margen las 32 que venían jugando en ediciones anteriores desde 1998, y que por esto mismo eleva la cantidad de partidos que se juegan de 64 a 104 encuentros.
Estoso cotejos se reparten en tres países, que son Canadá, México y Estados Unidos, que se queda con la mayoría de los partidos. Y el acceso a la competencia desde la televisación quedará concentrado en pocas manos, con señales que transmitirán el torneo de forma parcial, aunque si se podrán ver por determinados lugares todos los partidos y ya está confirmado cómo.
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Por dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026
DSports será la única señal que ofrecerá la cobertura completa del torneo, con transmisión de los 104 partidos a través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO. La propuesta incluirá más de 900 horas de programación en vivo, además de enviados especiales desplegados en los tres países anfitriones, según informó Hernán Bidegain, director de DSports.
La señal posee los derechos otorgados por FIFA para emitir el certamen tanto en televisión satelital como en entornos digitales. Gracias a acuerdos de sublicencia con DSports, las plataformas Paramount+ y Flow también pondrán a disposición de sus usuarios la totalidad de los encuentros, utilizando la misma producción, imagen y relatos de la señal deportiva. Asimismo, quienes contraten el canal de DSports como complemento dentro de Amazon Prime Video podrán acceder a todos los partidos del torneo.
Lugares que transmiten la Copa del Mundo de forma parcial
TyC Sports tendrá una de las coberturas más amplias del certamen, con 52 encuentros en pantalla, incluidos todos los partidos de la selección argentina. La señal ya confirmó los siguientes cruces para la fase de grupos:
- 11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa
- 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
- 13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía
- 13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia
- 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- 14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez
- 15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto
- 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
- 15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda
- 16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania
- 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
- 17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá
- 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
- 18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica
- 18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur
- 19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia
- 19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití
- 20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia
- 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
- 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
- 21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal
- 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
- 23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá
- 24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá
- 24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití
- 24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia
- 25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos
- 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán
- 27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá
- 27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
Por su parte, Telefe emitirá 32 partidos, con una programación centrada en la Selección Argentina y en algunos de los seleccionados latinoamericanos y europeos más destacados. Hasta el momento, estos son los 22 encuentros confirmados para la fase de grupos:
- 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica
- 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
- 13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos
- 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- 14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil
- 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
- 18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia
- 19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos
- 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
- 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
- 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
- 23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana
- 24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia
- 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
Los 10 encuentros restantes, correspondientes a la fase eliminatoria, todavía no fueron anunciados por la señal.
Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, ofrecerá un total de 30 partidos. La cobertura de la fase de grupos estará enfocada principalmente en las selecciones sudamericanas y algunas de las principales potencias del fútbol internacional. Los partidos confirmados son:
- 11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica
- 14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador
- 15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
- 20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador
- 21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
Los partidos restantes hasta completar la grilla de 30 encuentros se distribuirán en las instancias decisivas: dos cruces de 16avos de final, dos de octavos, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la final.
La TV Pública contará con una participación más reducida, con 10 partidos en total. Hasta ahora, solo están confirmados los tres compromisos de la Selección Argentina en la fase de grupos. Las transmisiones se realizarán con la señal internacional provista por DSports.
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
Los siete encuentros restantes de la fase eliminatoria aún no fueron comunicados oficialmente por el canal estatal.