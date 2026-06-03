Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina: todos los canales y app de streaming que los transmiten en vivo

El Mundial 2026 se podrá ver de distintas formas.

El Mundial 2026 es una competencia que rompe un nuevo record en la historia de la competencia respecto a la cantidad de equipos que la juegan. Son un total de 48 selecciones repartidas en 12 grupos, que superan por amplio margen las 32 que venían jugando en ediciones anteriores desde 1998, y que por esto mismo eleva la cantidad de partidos que se juegan de 64 a 104 encuentros.

Estoso cotejos se reparten en tres países, que son Canadá, México y Estados Unidos, que se queda con la mayoría de los partidos. Y el acceso a la competencia desde la televisación quedará concentrado en pocas manos, con señales que transmitirán el torneo de forma parcial, aunque si se podrán ver por determinados lugares todos los partidos y ya está confirmado cómo.

Por dónde ver los 104 partidos del Mundial 2026

DSports será la única señal que ofrecerá la cobertura completa del torneo, con transmisión de los 104 partidos a través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO. La propuesta incluirá más de 900 horas de programación en vivo, además de enviados especiales desplegados en los tres países anfitriones, según informó Hernán Bidegain, director de DSports.

DSports transmite todos los partidos.

La señal posee los derechos otorgados por FIFA para emitir el certamen tanto en televisión satelital como en entornos digitales. Gracias a acuerdos de sublicencia con DSports, las plataformas Paramount+ y Flow también pondrán a disposición de sus usuarios la totalidad de los encuentros, utilizando la misma producción, imagen y relatos de la señal deportiva. Asimismo, quienes contraten el canal de DSports como complemento dentro de Amazon Prime Video podrán acceder a todos los partidos del torneo.

Lugares que transmiten la Copa del Mundo de forma parcial

TyC Sports tendrá una de las coberturas más amplias del certamen, con 52 encuentros en pantalla, incluidos todos los partidos de la selección argentina. La señal ya confirmó los siguientes cruces para la fase de grupos:

11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa

12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía

13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia

14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez

15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto

15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita

15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda

16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania

17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá

17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia

18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica

18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur

19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia

19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití

20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia

20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal

23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá

24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá

24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití

24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia

25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos

26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán

27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá

27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Por su parte, Telefe emitirá 32 partidos, con una programación centrada en la Selección Argentina y en algunos de los seleccionados latinoamericanos y europeos más destacados. Hasta el momento, estos son los 22 encuentros confirmados para la fase de grupos:

11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica

12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay

13/06 – 19:00 | Brasil vs. Marruecos

14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón

14/06 – 20:00 | Ecuador vs. Costa de Marfil

15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia

18/06 – 16:00 | Suiza vs. Bosnia

19/06 – 19:00 | Escocia vs. Marruecos

20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil

21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita

21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán

23/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Ghana

24/06 – 19:00 | Escocia vs. Brasil

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

25/06 – 23:00 | Paraguay vs. Australia

26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los 10 encuentros restantes, correspondientes a la fase eliminatoria, todavía no fueron anunciados por la señal.

Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, ofrecerá un total de 30 partidos. La cobertura de la fase de grupos estará enfocada principalmente en las selecciones sudamericanas y algunas de las principales potencias del fútbol internacional. Los partidos confirmados son:

11/06 – 16:00 | México vs. Sudáfrica

14/06 – 20:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador

15/06 – 19:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia

20/06 – 21:00 | Curazao vs. Ecuador

21/06 – 19:00 | Uruguay vs. Cabo Verde

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

23/06 – 23:00 | Congo vs. Colombia

25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania

26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España

27/06 – 20:30 | Colombia vs. Portugal

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los partidos restantes hasta completar la grilla de 30 encuentros se distribuirán en las instancias decisivas: dos cruces de 16avos de final, dos de octavos, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la final.

La TV Pública contará con una participación más reducida, con 10 partidos en total. Hasta ahora, solo están confirmados los tres compromisos de la Selección Argentina en la fase de grupos. Las transmisiones se realizarán con la señal internacional provista por DSports.

16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia

22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria

27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania

Los siete encuentros restantes de la fase eliminatoria aún no fueron comunicados oficialmente por el canal estatal.