Locura total por GTA 6: por qué el juego más esperado ya es el número 1 antes de salir a la venta

Fuente: BBC.

Rockstar Games lleva más de una década preparando la secuela de uno de los videojuegos más vendidos de la historia. GTA 5 acumula cerca de 200 millones de copias vendidas desde 2013, un número que muy pocos productos de entretenimiento pueden siquiera acercar. Y sin embargo, GTA 6 ya genera expectativa suficiente como para que el banco de inversión Piper Sandler estime ventas iniciales de entre 45 y 46 millones de copias —más del cuádruple del debut de GTA 5—, basándose en el tráfico histórico del subreddit del juego y datos de lanzamientos anteriores. Son estimaciones, no cifras oficiales de Rockstar ni de Take-Two, pero el volumen de la demanda real las hace plausibles.

Por qué ya es el número 1 antes de salir

El dato más concreto y verificable es que GTA 6 ya encabeza las listas de reservas de la PlayStation Store en casi todos los países donde están abiertas. No es una proyección: es el resultado visible de que, apenas se habilitaron las preventas, los jugadores vaciaron los primeros stocks digitales disponibles. Take-Two, la compañía detrás de Rockstar, espera ingresar más de 8.000 millones de dólares en su próximo año fiscal gracias al lanzamiento, lo que implicaría un incremento de aproximadamente el 20% respecto al ejercicio actual.

Los detalles del lanzamiento que generan polémica

Dos decisiones de Rockstar agitaron a la comunidad. La primera es el precio: USD 79,99 para la edición estándar y USD 99,99 para la edición Ultimate, superando el estándar anterior de USD 69,99. La segunda es que no habrá edición en disco físico, solo digital. Muchos coleccionistas y jugadores de mercados donde el acceso digital es más caro protestaron en redes, aunque los analistas consideran que ninguna de las dos decisiones va a frenar las ventas de forma significativa.

La versión para PC tampoco estará disponible el día del lanzamiento, algo habitual en los títulos de Rockstar: GTA 5 también llegó primero a consolas y meses después a PC.

El contexto histórico que lo hace único

GTA 6 no se está evaluando como un videojuego cualquiera. Se está comparando con películas, música, eventos deportivos y los mayores lanzamientos de la historia del entretenimiento. Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, describió el proyecto como algo que Rockstar nunca había hecho antes. El 19 de noviembre va a ser una fecha para la historia de la industria, más allá de cuántos millones termine confirmando la empresa.