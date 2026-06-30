Después de muchos rumores, se conoció la verdad sobre el lanzamiento en disco de GTA 6

La confusión surgió tras una serie de consultas realizadas al servicio de atención al cliente de Rockstar.

La polémica alrededor de GTA 6 sumó un nuevo capítulo. Después de que circularan versiones que aseguraban que Rockstar Games lanzaría una edición física con disco semanas después del estreno, nuevas fuentes indican que esa información fue producto de un malentendido. En consecuencia, todo apunta a que Grand Theft Auto VI no contará con una versión en Blu-ray ni en el lanzamiento ni más adelante.

La confusión surgió tras una serie de consultas realizadas al servicio de atención al cliente de Rockstar, cuyas respuestas fueron interpretadas como una confirmación de que el juego recibiría una edición física tradicional en los meses posteriores a su debut. Sin embargo, fuentes citadas por The Hollywood Reporter aseguran que esa interpretación fue incorrecta y que la compañía nunca prometió una versión con disco.

La caja física seguirá incluyendo solo un código de descarga

Según la nueva información, cuando Rockstar hablaba de una "copia física" hacía referencia al formato Code in a Box (CIAB), es decir, una caja con un código para descargar el juego, sin ningún disco en su interior. De esta manera, la empresa mantendría la estrategia ya anunciada para el lanzamiento inicial.

La posibilidad de una edición física con Blu-ray había generado expectativas entre los jugadores que prefieren coleccionar videojuegos en formato tradicional o que valoran la preservación del software. Incluso algunos rumores sostenían que esa versión llegaría en diciembre, pocas semanas después del estreno oficial.

Cuando Rockstar hablaba de una "copia física" hacía referencia al formato Code in a Box.

Continúa el debate entre los fanáticos

La decisión de comercializar GTA 6 mediante cajas con código de descarga provocó numerosas críticas dentro de la comunidad. Parte de los usuarios considera que la ausencia de un disco limita el valor de la edición física y representa un nuevo paso hacia la desaparición de este formato.

A eso se suma el malestar por otros aspectos relacionados con la comercialización del juego, como el contenido exclusivo reservado para la edición Ultimate. Todo esto alimentó el debate sobre el rumbo que está tomando Rockstar en uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años.

Por el momento, y de acuerdo con las fuentes más recientes, no existen indicios de que Rockstar vaya a distribuir una edición con disco en el futuro. Salvo que la empresa cambie de estrategia, quienes quieran adquirir GTA 6 en formato físico recibirán únicamente una caja con un código de descarga para activar el juego en su consola.