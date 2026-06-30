Video: el golazo de Mbappé para Francia frente a Suecia en el Mundial 2026

Francia abrió el marcador ante Suecia con un golazo de Kylian Mbappé en el Mundial 2026.

Francia juega ante Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y, sobre el final del la primera parte, el conjunto galo pudo ponerse en ventaja. Luego de una gran jugada nacida desde el córner, Kylian Mbappé puso el 1 a 0 para el conjunto de Didier Deschamps que volvió a dirigir al equipo tras tomarse licencia en el último partido de fase de grupos. m

Al minuto 45, cuando ya finalizaba la primera parte, Francia pudo abrir el marcador de forma justifiada. Tras contar con cuatro situaciones nítidas, Francia armó una jugada preparada y Mbapé, que recibió solo adentro del área, realizó un regate y, tras hacerse un espacio, sacó un derechazo que se clavó en el segundo palod el arquero sueco, que no pudo reaccionar ante la cercaní del disparo.

Cómo llegan Francia y Suecia al partido

Francia fue una de las selecciones más convincentes de la primera ronda. Lideró el Grupo I con puntaje ideal tras vencer 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y cerrar con un contundente 4-1 sobre Noruega. Con diez goles a favor y apenas dos en contra, el equipo mostró un alto poder de fuego de la mano de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, además del equilibrio que aportan Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y una defensa encabezada por William Saliba y Dayot Upamecano.

Sin embargo, Didier Deschamps evitó cualquier clima de euforia en la previa. El entrenador recordó que los partidos de eliminación directa no permiten errores y advirtió que Francia no debe caer en un exceso de confianza. El técnico elogió la capacidad ofensiva de Suecia, su fortaleza física y el peligro que representa en las pelotas detenidas, al tiempo que remarcó que su equipo mantendrá la filosofía ofensiva que mostró durante toda la fase de grupos.

Suecia, en cambio, tuvo un recorrido más irregular. Comenzó el Mundial con una contundente goleada por 5-1 sobre Túnez, luego sufrió una dura caída por 5-1 frente a Países Bajos y selló su clasificación gracias al empate 1-1 ante Japón, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros. El conjunto dirigido por Graham Potter buscará apoyarse en la jerarquía ofensiva de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga para intentar sorprender al favorito.

La previa del partido también estuvo marcada por el difícil momento personal que atravesó Deschamps. El entrenador francés regresó a la concentración luego de asistir al funeral de su madre y aseguró sentirse con fuerzas para continuar al frente del equipo. Tanto él como los referentes del plantel destacaron la unión del grupo y dejaron en claro que el objetivo es transformar ese momento de dolor en una motivación adicional para seguir avanzando en el torneo.