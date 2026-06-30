Pichetto defendió las PASO, reivindicó a Sergio Massa y anticipó una polarización en 2027

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reivindicó la figura de Sergio Massa, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y afirmó que el escenario político argentino se encamina hacia una nueva polarización, por lo que llamó a construir una alternativa amplia con vistas a 2027.

Pichetto definió a Massa como “una de las figuras más importantes” y sostuvo que representa “una visión del centro”. Además, afirmó que el exministro de Economía “evaluará el momento en que tiene que reaparecer”, al tiempo que lo consideró “una figura en expectativa y también, un posible candidato”.

En ese sentido, señaló que Massa “perdió la elección ajustadamente”, destacó que “ha hecho el milagro en la crisis con la inflación y con todo el proceso económico”, y remarcó que “ha sostenido al gobierno y ha competido”. “Me parece que todavía tiene posibilidades”, agregó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Pichetto también defendió la vigencia de las PASO al sostener que “hay que defender las PASO para que el liderazgo lo elija la sociedad”. Como argumento, afirmó que “si no era así, Milei no llegaba. Ni tenía partido”.

Además, envió un mensaje a los gobernadores al expresar su expectativa de que no acompañen una eventual eliminación del sistema. “Creo que los gobernadores no van a acompañar la eliminación de las PASO. Espero que no avalen algo que será muy negativo para ellos”, manifestó.

En relación con el escenario político, Pichetto consideró que “la experiencia demostró que no hay escenario para terceras fuerzas y vamos a un nuevo escenario de polarización”.

Finalmente, sostuvo que el desafío de la oposición será construir una alternativa que trascienda los límites partidarios. “Hay que tener la capacidad de construir un gran frente nacional con una propuesta inteligente, entendible y simple”, concluyó.