El gobierno enfrenta otro paro universitario y se prepara para volver al Senado

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de alta tensión política tras el revés en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener sus proyectos en el Congreso. En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana para definir una hoja de ruta que permita recomponer la dinámica legislativa y avanzar en reformas pendientes, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral.

Al mismo tiempo, la relación con Brasil atraviesa un momento crítico tras la escalada discursiva de Milei contra Lula da Silva, que derivó en la reducción del vínculo diplomático por parte de Brasilia. Este conflicto externo se suma a las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de conducción entre Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. En este contexto, el Presidente regresó al país con el desafío de equilibrar las fracturas internas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.