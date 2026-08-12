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El gobierno enfrenta otro paro universitario y se prepara para volver al Senado

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

El gobierno enfrenta otro paro universitario y se prepara para volver al Senado

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de alta tensión política tras el revés en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener sus proyectos en el Congreso. En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana para definir una hoja de ruta que permita recomponer la dinámica legislativa y avanzar en reformas pendientes, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral. 

Al mismo tiempo, la relación con Brasil atraviesa un momento crítico tras la escalada discursiva de Milei contra Lula da Silva, que derivó en la reducción del vínculo diplomático por parte de Brasilia. Este conflicto externo se suma a las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de conducción entre Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. En este contexto, el Presidente regresó al país con el desafío de equilibrar las fracturas internas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 3 horas

El Gobierno escala la tensión con los docentes y tilda de "ilegítimo" el paro

Este miércoles, universidades de todo el país pararán en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. 

Capital Humano ataca a los docentes universitarios previo al paro: “Ilegítimo”

El conflicto universitario volvió a escalar en la antesala del paro nacional convocado por gremios docentes y no docentes para este miércoles 12 de agosto. En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano calificó la medida de fuerza como “ilegítima” y ratificó que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos presupuestarios y salariales asumidos con el sistema universitario. Los gremios universitarios ya preparan el paro nacional y sostienen que el cumplimiento de ese acuerdo no equivale a la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En paralelo, las autoridades de la UBA se despegan de la medida: el vicerrector, Emiliano Yacobitti, aseguró que "las puertas" de la universidad "estarán abiertas", aunque muchas en la práctica no abrirán las puertas. 

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Hace 4 horas

Después de la catástrofe, LLA planifica el próximo temario para enviar al Senado

El oficialismo en la Cámara alta tiene listo una terna de proyectos para la semana que viene. Las consecuencias de la fatídica media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el ministro que pasó al freezer.

La sesión del jueves pasado del Senado le dió a La Libertad Avanza (LLA) la media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que pagar un alto costo político que le dio un cariz de victoria pírrica. Tras este cataclísmo, el oficialismo de la Cámara alta planifica volver a abrir el recinto la semana que viene, aunque el temario todavía está en veremos.

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Hace 5 horas

Flávio Bolsonaro cayó en las encuestas tras recibir el respaldo de Milei en San Pablo

Una consultora brasileña reveló que la imagen positiva de Flávio Bolsonaro cayó tras lanzar su campaña en San Pablo acompañado por el presidente argentino. Lula ensancha la brecha y suma chances de ganar en primera vuelta.

Flávio Bolsonaro está cada vez más complicado desde que recibió el respaldo de Javier Milei para presentarse como candidato.

Días después de su lanzamiento de campaña, una consultora brasileña reveló que la imagen positiva de Flávio Bolsonaro cayó tras el acto compartido con el presidente argentino Javier Milei en San Pablo, donde se lanzó como candidato. De acuerdo a esos números, el presidente y candidato del oficialismo Luiz Inácio Lula da Silva ganaría con el 34% frente al 27% de Flávio, según publicó el informe. A los consultados se les preguntó si creían que la presencia de Milei influía en su decisión electoral, a lo que un 6% no quiso responder, lo que fue interpretado como un sí.

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Hace 10 horas

Ualá, la peor de todas

El Destape analizó el balance consolidado del grupo Ualá. Desde sus primeros ejercicios acumula pérdidas contables por 804,3 millones de dólares y, solo en 2025, las previsiones por pérdidas crediticias crecieron 451%. En Argentina, Ualá Bank llegó a registrar más de 43% de mora en créditos al consumo antes de realizar una fuerte depuración de préstamos irrecuperables. 

 

La fintech Ualá liderada por Pierpaolo Barbieri acumula pérdidas contables de cientos de miles de millones de dólares desde el comienzo de sus operaciones. Imagen: ChatGPT.

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Hace 10 horas

Telecom-Telefónica: ¿apareció el comprador que necesitaba Clarín?

Exclusivo: en absoluto hermetismo, el gobierno analiza una propuesta de Telecom para que una empresa se quede con los 6 millones de clientes que le sobran. El nombre del tercer operador y los aprontes para el pacto Clarín-Milei. ¿Magnetto se compra a sí mismo?

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Hace 11 horas

El Gobierno enfrenta el desafío de renovar deuda con mayor presión sobre el dólar

El primer test de agosto es por un bajo volumen, unos 4,5 billones de pesos del vencimiento de una Lecap, pero se da en un clima financiero menos favorable, con mayor presión sobre el dólar y la desconfianza del mercado por el manejo poco claro de las estadísticas. Es récord el costo de sacar dólares del país. 

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Hace 13 horas

Los bancos admiten menos préstamos por la alta tasa de morosidad

Además, las entidades bancarias explicaron por qué no quiere la ayuda del Gobierno en la resolución del problema de la irregularidad en la cartera familiar.

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Hace 13 horas

Liberaron a la niñera argentina detenida por ICE: debe usar una tobillera electrónica

El padre de Iliana Lick confirmó que su hija fue liberada este martes. "Está feliz por recuperar su libertad y nerviosa por toda esta situación", contó. 

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Hace 14 horas

$LIBRA: Novelli saltó a defender a Milei y dijo que los inversores no fueron estafados

Novelli, al que un peritaje oficial le halló en su celular una nota con un presunto acuerdo millonario con Milei, defendió al Presidente y pidió el apartamiento de los querellantes.

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Hace 14 horas

El futbolista argentino detenido por ICE fue llevado a un penal de máxima seguridad

Matías Pourrain fue llevado al Krome Center, una cárcel de máxima seguridad destinada a los detenidos con peores delitos en Miami. Su abogada Regina Borges explicó que esta semana tendrá una audiencia para pedir una fianza por su libertad.

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Hace 15 horas

Milei empujó a 27.000 jubilados a volver a trabajar por pérdida de poder adquisitivo

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda advierte que las jubilaciones todavía no recuperaron el poder adquisitivo previo a diciembre de 2023. En paralelo, unos 27.000 mayores de 65 años volvieron a trabajar y 1,3 millones se endeudaron con proveedores no financieros de crédito para afrontar sus gastos.

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV advierte que los haberes previsionales todavía no recuperaron el poder adquisitivo que tenían antes de diciembre de 2023. 

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Hace 15 horas

Volver al Trabajo: beneficiarios buscan llegar a la Corte Suprema y recuperar el subsidio

Cinco beneficiarios apelaron el fallo que avaló el fin del subsidio de $78.000 y pidieron que la Corte Suprema revise la eliminación del programa.

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Hace 16 horas

CAME cruzó a Galperin: “La venta online no compensa la caída del comercio físico”

Ricardo Diab, presidente de CAME, le respondió con dureza a Marcos Galperin y cuestionó el relato de un boom del consumo: mientras Mercado Libre crece, los comercios físicos enfrentan una fuerte caída, cierres y pérdida de empleo.

CAME advirtió que "la venta online no es el mundo total".

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Hace 16 horas

Karina y Santilli intentaron "domesticar" a Sturzenegger en una reunión tensa

Minutos antes de las 13 apareció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en la Casa Rosada. En la previa, algunos integrantes de la mesa política negaban su presencia por primera vez en esa reunión. Sucede tras las acusaciones por su responsabilidad en la caída de la ley de tierras. 

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Hace 17 horas

La Justicia ordenó a Milei la "urgente reparación" de tres rutas nacionales en Santa Fe

El juez que dictó la resolución describió la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos” en las principales arterias viales que atraviesan la provincia. Sostuvo que el Estado debe garantizar la transitabilidad plena y la seguridad de quienes circulan por los corredores. 

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Hace 17 horas

Trabajadores del Conicet Catamarca marcharán contra el ajuste de Milei

Tras el despido de 374 becarios, la protesta de este miércoles busca visibilizar el reclamo por el financiamiento del sistema científico y tecnológico. La actividad se desarrollará en simultáneo con movilizaciones en distintos puntos del país.

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Hace 17 horas

Cuáles son las líneas de colectivo que aumentaron por decisión del Gobierno

Millones de usuarios percibirán un incremento en sus gastos diarios de transporte tras la quita de la Red SUBE. Cuánto sale la tarifa plena.

Las líneas de colectivo nacionales ya no tendrán el descuento de la Red SUBE

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