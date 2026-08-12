Telecom-Telefónica: ¿apareció el comprador que necesitaba Clarín?

Dos meses después de que el Tribunal de Defensa de la Competencia le ordenara al Grupo Clarín desprenderse de 6 millones de clientes del gigante fusionado Telecom-Telefónica, en los últimos días algo comenzó a moverse. En el más absoluto hermetismo, el gobierno analiza la oferta que presentó el holding de Héctor Magnetto para adaptarse a la nueva situación.

Según le reveló en exclusiva a El Destape una fuente al tanto del expediente, el 24 de julio pasado Telecom Argentina S.A. presentó ante la Secretaría de Concentraciones Económicas su propuesta de “adquirente” para los paquetes de activos del segmento móvil, los 130 megas de espectro asociado y los clientes de internet residencial en las 28 localidades donde Telecom concentra más del 50% del mercado. Lo hizo junto con la documentación contractual y técnica correspondiente.

Después de comprar los activos de Telefónica de España en Argentina, la gran Telecom de Magnetto concentra hoy 39.892.445 millones de clientes de telefonía móvil y 5.636.047 de clientes de internet banda ancha. ¿Quién se queda con todo lo que le sobra? El plan de adecuación de los representantes de Telecom presenta como único oferente a la empresa Metrotel, que se propone para satisfacer el piso mínimo de los activos que fijó el gobierno de Javier Milei y quedarse también con el espectro radioeléctrico excesivo, que supera todos los límites legales.

En la presentación, que hicieron el apoderado de Telecom Damián Cassino y el abogado Carlos Campillo, se asegura que Metrotel está en condiciones técnicas, operativas y económico-financieras de convertirse en el tercer operador de un mercado hiperconcentrado y devolverle un mínimo de competencia al sector.

En junio pasado, la resolución 38/2026 del Tribunal de Defensa de la Competencia le ordenó a Telecom proponer en un plazo de 20 días hábiles un agente de monitoreo independiente que fiscalice la búsqueda de un comprador. El proceso aceleró en el último mes. El 15 de julio, el Tribunal designó como agente de monitoreo a Together Business Consulting, una firma que tiene el respaldo de la consultora internacional Nexia y fue elegida de una terna que presentó Telecom. Nueve días después, Telecom presentó como adquirente a Metrotel para que se quede con los activos de desinversión. Todo parece encaminado desde hace tiempo, tanto que Metrotel habría realizado ya el due diligence sobre los activos de la empresa y habría tenido reuniones previas con las partes.

En la presentación del gigante de las telecomunicaciones que pertenece al Grupo Clarín y el fondo Fintech del fantasma mexicano David Martinez, se defienden los antecedentes de Metrotel como una compañía con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. También se asegura que Metrotel tiene calificación crediticia otorgada por Moody 's Argentina.

La empresa, que tiene como CEO a Sebastian Bardengo, anunció en febrero pasado su intención de ingresar al mercado a partir de la oportunidad que abría la fusión Telecom-Telefónica. Metrotel fue de hecho una de las compañías que compitió con Clarín en el proceso que Milei objeta con un tuit fijado desde hace 18 meses. Sin embargo su facturación fue 58 millones de dólares en 2025, un contraste absoluto con los casi 6000 millones de dólares que facturó Telecom.

Aunque en Casa Rosada dicen no tener información para dar sobre el tema, en lo más alto del gobierno circula otra resolución, la 691, que firmó el interventor de Enacom Juan Martin Ozores el 4 de agosto pasado y sugiere que el expediente está en etapa de definiciones. El servicio jurídico del Enacom estudia el caso y, en los próximos días, Defensa de la Competencia le debería pedir al organismo que preside Ozores su opinión técnica sobre la propuesta de adecuación y la capacidad técnica del adquirente.

Fuentes del mercado que están al tanto de las negociaciones dicen que Clarín ya tiene todo arreglado con Milei. Más todavía, hay quienes afirman que directivos del grupo viajaron a Miami en busca de financiamiento para Metrotel. Como si la compañía compradora fuera en realidad la nueva adquisición de Clarín para salir del paso.

Puertas adentro del gobierno el gran promotor del acuerdo con el holding de Magnetto siempre fue Santiago Caputo. Sin embargo, el encargado de acelerar el pacto parece haber sido Diego Santilli en nombre de los hermanos Milei. Desde que el ex macrista asumió en reemplazo de Manuel Adorni, el interventor del Enacom pasó a responder formalmente a la jefatura de gabinete. El decreto 581 que firmó Milei en julio pasado vació de poder al caputista secretario de Innovación Dario Genua y dejó la interlocución del gobierno con los grandes medios en manos de Santilli.

La compra de Telefónica por parte de Clarín tuvo desde el comienzo millones de cuestionamientos. Tal como reveló El Destape en exclusiva, Milei animaba a un grupo de empresarios amigos para quedarse con la compañía y no pudo digerir que Magnetto lo pasara por arriba gracias a la intervención de David Martinez en España. Pero además, hubo denuncias por posición monopólica ante el Enacom y Defensa de la Competencia. Una de ellas fue de Claro, la única operadora que compite con Telecom y es propiedad del magnate mexicano Carlos Slim. La otra fue la de Telecentro de Alberto Pierri, que había presentado una oferta para quedarse con los activos de Telefónica en el país. Si se confirma lo que hoy circula en el mercado, Clarín habría encontrado en Metrotel la llave para cumplir con las objeciones del gobierno de Milei. El presidente podrá desfijar su tuit y el Ceo del holding podrá sentirse ganador una vez más. ¿Será?