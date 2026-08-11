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Karina Milei reunió a los legisladores de la LLA y el Senado vuelve a su actividad

En VIVO - Actualizado hace 4 horas

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

Karina Milei reunió a los legisladores de la LLA y el Senado vuelve a su actividad

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de alta tensión política tras el revés en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener sus proyectos en el Congreso. En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana para definir una hoja de ruta que permita recomponer la dinámica legislativa y avanzar en reformas pendientes, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral. 

Al mismo tiempo, la relación con Brasil atraviesa un momento crítico tras la escalada discursiva de Milei contra Lula da Silva, que derivó en la reducción del vínculo diplomático por parte de Brasilia. Este conflicto externo se suma a las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de conducción entre Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. En este contexto, el Presidente regresó al país con el desafío de equilibrar las fracturas internas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

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Deudas familiares: el proyecto que busca aliviar el endeudamiento con fondos de la ANSES

Un proyecto presentado en el Congreso busca crear un programa de desendeudamiento para familias y utilizar hasta el 20% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para reemplazar créditos de alto costo por préstamos con tasas y cuotas reguladas.

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El alerta de Bullrich al Gobierno tras la derrota en Senado: "En algunos momentos choca"

La líder libertaria en el Senado reconoció el duro revés que sufrió la semana pasada y recordó que el "control parlamentario" del oficialismo es solo a través de tener "consenso" con aliados.

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Autorizan camiones con mayor pesaje mientras siguen sin hacer el mantenimiento de rutas

La medida busca reducir costos logísticos, pero plantea interrogantes sobre el impacto de una mayor carga sobre una red vial que enfrenta problemas de mantenimiento y que avanza hacia un esquema de concesiones privadas.

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Ravier expuso a Milei por la campaña antiargentina: "No tengo las fuentes"

El vocero presidencial admitió no tener las pruebas que confirmen que el gobierno de Lula da Silva en Brasil financió la supuesta campaña contra el país en redes sociales.

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Cerró una histórica planta de Unilever en Mendoza: 60 trabajadores fueron despedidos

Se trataba de una fábrica que abastecía a Knorr, una de las marcas de la multinacional alimenticia y cosmética.

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Hace 4 horas

El Gobierno cobrará a extranjeros el tratamiento en hospitales nacionales 

El Ejecutivo aprobó un nuevo procedimiento para la atención de extranjeros no residentes en hospitales administrados por el Estado nacional. La medida establece que para las prestaciones médicas habituales se deberá presentar un seguro de salud o abonar previamente el servicio.

El sistema público nacional solo atenderá a extranjeros en caso de urgencia.

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Hace 4 horas

Qué tratamientos médicos no van a cobrar a extranjeros: la letra chica de la medida

La Resolución garantiza la atención gratuita en emergencias como infartos, ACV, traumatismos graves o partos inminentes pero aranceliza consultas, estudios y tratamientos programados.
 

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Hace 4 horas

La Coalición Cívica fue a la Justicia para anular el decreto que permite expulsar extranjeros por mensajes de odio

La Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, judicializó en las últimas horas en decreto de fines de julio pasado por el que el presidente, Javier Milei, habilitó la expulsión de extranjeros que emitan "mensajes de odio" contra Argentina.

 

Se trató de un pedido de amparo contra el Poder Ejecutivo presentado por los diputados nacionales de la CC Mónica Frade y Maximiliano Ferraro

 

Según la presentación, el objetivo es que se declare la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026", del 29 de julio pasado.

 

Milei había firmado el decreto en medio de la supuesta "campaña antiargentina" en redes sociales durante los últimos días del Mundial 2026.

Hace 7 horas

Karina Milei se reunió con legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires

La secretaria general de la PresidenciaKarina Milei, recibió a los legisladores provinciales de La Libertad Avanza.

 

Del encuentro participaron también Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Hace 8 horas

El Senado vuelve a la actividad legislativa

El Senado de la Nación este martes 11 de agosto, a las 16, se reunirá la Comisión de Legislación General en el salón Illia. En esta sesión plenaria se abordará como tema central el Proyecto de Ley General de Sociedades, identificado bajo el expediente PE-193/26 y acompañado por el Mensaje N° 187/26. La convocatoria se enmarca en la agenda institucional prevista y busca dar tratamiento a iniciativas de relevancia en materia legislativa.

 

Asimismo, se comunicó que la actividad continuará el miércoles 12 de agosto, también a las 16, en el mismo ámbito. La reunión será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del Honorable Senado de la Nación.


 

Hace 8 horas

Los argentinos desaprueban los ataques de Milei contra Lula

La escalda se dio tras los insultos del presidente argentino mientras se encontraba en un acto en apoyo a la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Milei ratificó sus dichos en televisión. ¿Qué opinan los argentinos sobre la pelea de Lula y Milei?

Un poco más del 70% de los argentinos desaprueba los ataques del presidente Javier Milei contra su par Luis Inácio Lula da Silva, según una encuesta de Zubán Córdoba. Este conflicto escaló hasta el retiro del embajador de Brasil de Buenos Aires y rebajó la relación bilateral a nivel de encargados de negocios. Mientras tanto, la decisión por parte del país vecino se mantendrá hasta que cesen “los reiterados insultos y agresiones” por parte del mandatario argentino, según el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

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Hace 15 horas

Mora: se acumulan los proyectos en el Congreso pero el oficialismo los frena

Más de 30 proyectos se acumulan en el Congreso con propuestas de soluciones de todo tipo y color. El Gobierno se niega a tratarlas. Pero las señales de alarma por la mora en la Argentina ya son título de revistas especializadas y bancos internacionales. ¿Empujarán esas críticas a que Milei y Caputo traten el tema?

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Hace 16 horas

La fotógrafa herida durante la represión en el Congreso fue dada de alta

Sipreba y Argra difundieron un comunicado en el que informaron que la fotógrafa seguirá con la recuperación en su casa "la evolución de la fractura y el hematoma craneal es muy positiva".

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Hace 19 horas

Caputo dice que los pesos están, pero se sospecha que los timbea para bajar la tasa

El Gobierno utiliza los fondos del Tesoro para prestarlos a pérdida al mercado y forzar una baja de la tasa de interés. Caputo dice que hay trazabilidad, pero los recursos del Estado se pierden en una maraña de cuentas, con estadísticas que llegan tarde y son poco fiables. La Justicia podría cuestionar el rol que le corresponde al BCRA.

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Fuga de divisas: salieron casi tres dólares por cada uno que compró el Central en reservas

Un informe bonaerense advierte que ingresaron US$82.200 millones desde 2023, pero el BCRA solo acumuló US$21.800 millones.

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Hace 19 horas

Advierten que el programa económico presenta "inocultables señales de agotamiento"

Un informe de Coyuntura, realizado por un grupo de economistas encabezado por Roberto Feletti, cuestionó el rumbo económico y alertó por las reservas, la deuda y el ajuste fiscal. Radiografía de un modelo que no cierra.

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Luego del revés en Ley de Tierras, el Gobierno pone en juego la reforma de Zonas Frías

El gobierno quiere que se apruebe en el Senado la eliminación de la ampliación de beneficiarios de Zona Fría que aprobó el Congreso en 2021. Para esto tendrá que negociar con los gobernadores.

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Las maniobras de Milei para respaldar a Sturzenegger en medio del ruido con Karina

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado quedó en el ojo de la tormenta luego de una semana en la que perdió dos batallas claves: contra los portuarios y con la ley de tierras. Y fue el máximo responsable. Karina quiere que renuncie, pero el Presidente lo sostiene. Por ahora.

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